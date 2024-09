El CB Salou tanca la pretemporada amb brillantor amb la Lliga Catalana

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’OCA Global CB Salou va tancar el darrer dissabte la pretemporada amb brillantor després de proclamar-se campió de la lliga Catalana Segona FEB. El conjunt de Jesús Muñiz disputava contra la UE Mataró el seu quart partit en qüestió de deu dies.

Durant aquesta pretemporada els salouencs van anar de menys a més, aprenent a la Copa Espanya, millorant contra el Santfeliuenc i el CB Tarragona i coronant-se campions remuntant amb diligència contra la UE Mataró a la final. D’aquesta manera, ja estan preparats per a l’acció de la lliga regular d’aquest diumenge.

El CB Salou de Jesús Muñiz va poder gaudir de l’avantatge de mantenir el guix de jugadors que van fer història la darrera temporada. Es va reforçar amb quatre homes i la realitat és que ja s’han integrat completament a la dinàmica de treball. De fet, van ser els mereixedors del títol perquè van ser l’equip més ordenat tant en atac com en defensa de la Lliga Catalana.

Abans d’arribar a enfrontar-se contra la UE Mataró a la gran final tenia l’escull del derbi contra el CB Tarragona. Els salouencs havien de guanyar el partit per més de cinc punts d’avantatge per classificar-se, i van complir amb escreix. Els de Muñiz van imposar la seva llei en la seva primera trobada amb l’equip entrenat per Borja Comenge. Els tarragonins no van tenir el seu millor dia pel que fa a l’encert des de la línia de tres, i, sense aquesta espurna, el CB Salou va ser millor equip.

La mà de Muñiz és clara en el joc de l’equip. L’ordre en els atacs és fonamental amb Víctor Aguilar com a comandant, quan no funciona, Iker Montero s’encarrega de triomfar en les jugades individuals i des de la línia de tres. En aquest nou projecte s’han sumat peces clau com Juanjo Santana, que s’ha posicionat com un segur sobre la pintura i Kristian Mendes, que té ganes de fer un pas endavant i és tota un ajuda a la pintura. Contra el CBT, van ser els tiradors Iker Montero, Juanpe Jiménez i Emilio Martínez qui van marcar la diferència.

D’altra banda, per certificar el títol de campió de Lliga Catalana al pavelló del Serrallo ho van tenir més difícil. Els salouencs van anar a remolc de la UE Mataró durant gairebé tot el partit. Els de Muñiz van anar al descans amb vuit punts de diferència, una distància que només van poder escurçar a set a l’entrada de l’últim quart.

Els salouencs no li van perdre la cara al partit. Sempre per darrere, però sempre constants per buscar la seva oportunitat. I aquesta la va crear Bieshaar primer amb un rebot ofensiu i després amb un triple per retallar la diferència en un tres i no res. Adrià Aragonès va acabar de certificar la remuntada i Santana va acabar per tancar el 64-61 final.

Després de les dues derrotes a la Copa Espanya i la millora de les sensacions a la Lliga Catalana, el CB Salou afronta la setmana amb la vista posada a l’estrena de la Segona FEB aquest diumenge rebent l’UPB Gandía, un nouvingut a la categoria.