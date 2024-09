Tarragona acollirà les finals de la Lliga Catalana AON 2024 LEB i Lliga Femenina 2

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona tornarà a ser la seu de dos grans esdeveniments esportius aquest dissabte 28 de setembre. El pavelló del Serrallo acollirà, a les 18.10 hores, la final de la Lliga Nacional Catalana AON 2024 LEB amb l'enfrontament de l'Homs UE Mataró amb l'Ibersol CB Tarragona o l'Oca Global CB Salou, un rival que es definirà demà divendres al vespre. I el mateix dissabte a les 20.15 hores, el pavelló del Serrallo serà l'escenari de la final de la Lliga Nacional Catalana AON 2024 Femenina 2 entre el Romakuruma UE Mataró i el Talenom Boet Mataró.

«Després del gran èxit de la Lliga Catalana ACB 2024 que vam viure fa molt pocs dies, Tarragona torna a ser l'epicentre del bàsquet català aquest dissabte», ha destacat el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, qui ha subratllat que des de Tarragona Esports «continuem apostant fermament en dos objectius: El foment de l'esport base i l'atracció de tota mena d'esdeveniments esportius que converteixen Tarragona en una veritable capital esportiva».

La 25a edició de la Lliga Nacional Catalana AON 2024 LEB ha comptat, en la seva fase prèvia, amb la participació de CB Santfeliuenc, Sol Gironès Bisbal Bàsquet, CB Prat, el conjunt mataroní, el bloc de la capital del Tarragonès i l'elenc salouenc. Enguany, aquests sis conjunts participants es van repartir inicialment en dos grups de tres equips, en una fase prèvia en què el primer classificat de cada grup obté un bitllet per a la final. La fase prèvia s'articula a través d'una lligueta de tots contra tots, durant el mes de setembre.

El planter maresmenc lluitarà per alçar el seu primer trofeu de la competició, després de regnar en el Grup 2, on ha assolit dues victòries contra bisbalencs i pratencs per acabar assegurant la seva condició de líder en solitari. El lideratge del Grup 1 es decidirà en el derbi tarragoní que tindrà lloc demà divendres 27 de setembre a les 20:30 hores al mateix pavelló del Serrallo i que enfrontarà l'Ibersol CB Tarragona i l'OCA Global CB Salou.

Pel que fa a la Lliga Nacional Catalana AON 2024 Femenina 2, aquesta arriba a la seva 21 edició i la final serà protagonitzada per un derbi mataroní. En aquesta edició han participat vuit conjunts que es van repartir inicialment en dos grups de quatre equips, en una fase prèvia en què el primer classificat de cada grup va obtenir un bitllet per a la final. La fase prèvia s'ha articulat a través d'una lligueta de tots contra tots també durant aquest mes de setembre.

La final de la Lliga Nacional Catalana AON 2024 LEB es retransmetrà en directe a través de La Xarxa TV i les televisions locals. I tant aquesta final com la de la Femenina 2 es podran seguir per streaming a través de la plataforma La Xarxa+

Les dues competicions són organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol amb la col·laboració de Tarragona Esports i el CB Tarragona. L'entrada als partits és gratuïta, però cal descarregar l'entrada en aquest ENLLAÇ del web municipal que està operatiu a partir de demà divendres al vespre.