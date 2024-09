Al CB Salou se li escapa la victòria a l’últim sospir (89-90)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

A la Lliga Catalana tampoc. L’OCA Global CB Salou va caure ahir a l’últim sospir contra el CB Santfeliuenc en el seu primer partit de la Lliga Catalana. Juanjo Santana i Kristian Mendes van exhibir múscul sota la cistella i, acompanyats de l’encert de Víctor Aguilar, van enviar el partit amb tretze punts d’avantatge al descans, però un poc encertat tercer quart i la persistència del conjunt rival van fer que se’ls esfumés la victòria a l’últim segon contra el Santfeliuenc.

Kristian Mendes va estrenar l’electrònic amb una esmaixada. La rèplica del Sanfeliuenc va ser instantània. Gerard Martínez va encistellar un triple. Els dos equips anaven a la guerra i, en aquesta lluita, va destacar Kristian Mendes, que va liderar la puntuació local, tot i que el primer quart va acabar amb un igualat 21-20 a l’electrònic.

En el segon quart, el Salou es va recuperar d’un parcial negatiu de 0-4 amb un triple d’Iker Montero i del poder d’Oliver Bieshaar en els rebots ofensius per posar el 31-27. Els blaus no es precipitaven, i buscant l’espai a la línia de tres i aprofitant les transicions, van aconseguir un parcial de 9 punts. Si en el primer quart va brillar, Mendes, en el segon Víctor Aguilar va ser qui va destacar. Ell mateix es buscava els forats per trobar la cistella. Si no era el tir exterior, era superant en velocitat a la seva marca i, si fallava, allà estava atent Santana per rematar la feina. Amb un triple final del Santfeliuenc, el partit va anar al descans 56-43.

El Salou havia de defensar 13 punts, però en un tres i no res, el Santfeliuenc va escurçar el marcador a 6 punts, una distància perillosa. Els nervis locals no acompanyaven. Tot el que va sortir bé a la primera meitat, en el tercer quart no ho va fer i el Santfeliuenc va castigar posant-se només a un punt de marge a l’entrada de l’últim quart.

En el darrer període el Salou va tenir moments per aconseguir una distància còmoda a través del poder sota la cistella de Santana i l’encert de Juanpe Jiménez, però el Santfeliuenc trobava la manera d’igualar l’electrònic. Ni el triple d’Aragonès ni el de Montero van evitar que el conjunt rival posés el 89-89. Llavors, en una acció fortuïta en atac literalment a l’últim segon, el Santfeliuenc es va emportar el duel en els tirs lliures després d’estar a remolc durant tot el partit.

Fitxa

CB Salou. Kristian Mendes (15), Víctor Aguilar (14), Iker Montero (11), Juanjo Santana (17) i Adrià Aragonès (10). També van jugar Edgar Moure (0), Oliver Bieshaar (5), Pablo Aso (2), Emilio Martínez (0) i Juanpe Jiménez (15).

CB Santfeliuenc. Ferran Llorens (10), Henry Tyler Jarius (7), Gerard Martínez (22), Albert Planell (16) i Adrià Domínguez (3). També van jugar David Font (15), Romar Reid (5), Maxim Esteban (12) i Sergi Serrato (0).

Parcials. 22-20, 34-23, 12-24 i 21-23. Àrbitres. Miguel Ángel Soto Medina i Abraham Hormigo Caselles. Incidències. Partit de la Lliga Catalana Segona FEB disputat al Pavelló Salou Centre