L’Ibersol CBT guanya el Peñas Huesca (76-62) en el tercer amistós de la pretemporada

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ibersol CBT ha aconseguit la victòria davant el Peñas Huesca al Serrallo en el tercer amistós d’aquesta pretemporada. El partit ha estat molt diferent del que els mateixos equips van jugar a Monzón el passat dissabte, quan els aragonesos es van imposar per un clar 97-76. Avui, però, els de Borja Comenge han imposat el seu ritme i han fet gala de les senyes d’identitat del projecte: una gran intensitat defensiva i un atac molt dinàmic amb moments puntuals de gran inspiració.

Aquesta combinació els ha permès dominar el resultat pràcticament durant tot el partit i emportar-se una nova victòria i, sobretot, molt bones sensacions de cara a la Lliga Catalana que els tarragonins comencen el proper dissabte a Sant Feliu de Llobregat.

Després d’uns primers tres minuts erràtics dels dos equips que mantenien l’empat a zero al marcador, l’Ibersol CBT colpejava primer i, amb més lluita que encert, obria el marcador amb un parcial de 6-0. Fins al minut 6 el Peñas Huesca no anotava la seva primera cistella, en bona mesura per l’alt nivell de la defensa dels jugadors de Borja Comenge, molt actius sobre el jugador amb pilota i anul·lant les línies de passada. En els últims tres minuts, els visitants agafaven el to del partit i igualaven el marcador, primer, per posar-se per davant a 20 segons pel final del quart amb un 10-12 que un triple de David Fernández deixaria en el 13-12 amb el que es tancava un primer període escàs en anotació.

El segon quart arrencava amb la punteria una mica més afinada, especialment entre els tarragonins, que al minut 3 obrien una petita escletxa de 7 punts després de dos tirs lliures de Josep Fermí Cera i un rebot ofensiu transformat en cistella d’Ousmane N’Dour (21-14). El temps mort del Peñas Huesca no invertia la dinàmica i els locals, tot i afluixar en atac, mantenien inicialment l’avantatge al marcador gràcies a la solidesa en defensa, cridada a ser aquesta temporada el gran antídot a les desconnexions ofensives. Mica en mica, però, la manca d’inspiració en atac -quatre minuts sense anotar- propiciava la remuntada i els visitants es posaven per davant al minut 7 amb un triple d’Anton Harring que posava el 21-22, ràpidament contestat per una esmaixada d’Adrià Trouvé després d’una nova recuperació. Dos triples consecutius de Josep Fermí Cera i Adrià Duch, que debutava a la pretemporada després d’un esquinç de turmell, donaven la màxima diferència fins al moment: 30-22 a falta de 2 minuts. Un altre triple de Duch feia de contrapès a la tímida reacció del Huesca i permetia arribar al descans amb un 35-29.

El tercer quart començava de manera trepidant. Un triple de Matt Treacy encetava uns minuts de festival ofensiu -i una mica de bogeria- dels dos equips. Al següent atac del Huesca, l’aler irlandès robava una pilota i posava el 40-31 al marcador. Uns segons després, el base Álvaro Fernández Mena també encertava des del triple per aixecar la diferència fins als 10 punts. El vertigen presidia uns minuts que tancava David Fernández finalitzant un contracop des de la línia de 6,75 que posava una nova màxima al marcador: 50-38 al minut 5. Tornant del temps mort, un 2+1 de Luís Garcia i una esmaixada d’Ousmane N’Dour després d’una recuperació del pivot senegalès començaven a decantar el partit amb un 57-42 a falta de 3 minuts per acabar el quart.

En aquests últims compassos, la intensitat defensiva dels tarragonins seguia asfixiant l’atac dels aragonesos i Josep Fermí Cera impartia una classe magistral en la direcció de joc que, paradoxalment, es traslladava al marcador només amb un 59-45 al final del període, quan la sensació era que el partit podria haver quedat sentenciat definitivament.

Els últims 10 minuts han estat una continuació lògica dels primers 30. Amb un Peñas que, tot i no baixar els braços, donava la sensació que ja donava la remuntada per impossible, els locals s’han limitat a exprimir la bona inèrcia que portaven i el marcador ho ha reflectit pujant la diferència fins a una màxima de 19 punts al minut 4. Els esforços de maquillatge del Huesca i les pèrdues de pilota dels tarragonins els últims minuts de partit han propiciat que la diferència es reduís fins al 76-62 final.

Amb aquesta victòria, l’Ibersol CBT tanca la fase d’amistosos de la pretemporada amb dues victòries (davant el Benicarlo al Palau d’Esports i aquesta contra el Huesca) i la derrota del partit de Monzón contra els aragonesos. A partir de divendres, l’equip de Borja Comenge afronta el repte de ser primer del seu grup a la Liga Catalana (que comparteix amb el Santfeliuenc i el Salou) per poder disputar la final de la competició, que se celebrarà al Serrallo el proper dissabte 28 de setembre.