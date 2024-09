El Palau d’Esports Catalunya tanca la Lliga Catalana ACB amb ple total

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Palau d’Esports Catalunya va tornar a brillar ahir amb llum pròpia. L’equipament tarragoní es va omplir de gom a gom per veure com el Barça es coronava en una final realment intensa contra el Manresa. En total, gairebé unos 15.000 espectadors es van aplegar al pavelló al llarg dels quatre dies de la Lliga Catalana ACB, moltes d’aquestes eren tarragonines, però encara més es veien tenyides amb els colors dels equips participants, especialment del Manresa, que van lluitar fins a arribar a la final i es van coronar com a l’afició amb més presència de la competició.

Es podria dir que el duel va començar una hora i mitja abans de l’inici del partit, perquè l’expectació en la cua ja es va fer evident. Una vegada dins, el pavelló rugia i vibrava en totes les etapes del partit. El Palau d’Esports tenia fam de bàsquet, i ahir es va saciar completament.

L’alcalde Rubén Viñuales, encarregat de fer l’entrega del trofeu al subcampió, va destacar que «fa goig veure el Palau de gom a gom. Tarragona té moltes ganes d’aquest tipus d’esdeveniment i volem repetir així a casa nostra. És la primera vegada que veiem al Palau vibrar d’aquesta manera i volem que l’any que ve es repeteixi». A més, també va destacar que «venint a l’Anella he vist tots els bars de la rambla de Ponent plens. Això també és el que volem, que no es quedi només a l’Anella, que se sumi a la resta de Tarragona i que la gent aprofiti al sortir a gaudir de la festa major».

Festa i bàsquet

Els assistents al Palau també van viure ahir una festa a l’interior del pavelló. El partit va acompanyar, la intensitat i la igualtat en els dos primers quarts van fer aixecar del seu seient sobretot als aficionats del Manresa. Els quals, a més, no dubtaven a protestar amb energia cada decisió arbitral polèmica. A partir del tercer quart, els manresans més que gaudir, van haver de patir l’exhibició blaugrana. Amb tot, la resta del públic va fer ressonar el Palau d’Esports Catalunya, quedant-se bocabadats a cada triple i a cada esmaixada.

Malgrat la diferència en el marcador, a vegades vertiginosa, l’ambient no va reduir ni un sol decibel durant el transcurs del partit. De fet, tampoc va abaixar el ritme en els temps morts i en els descansos perquè l’speaker Sebas Veciana no ho va permetre fent partícip als assistents, sigui donant protagonisme als més petits dins de la pista o repartint samarretes a la graderia.

El Palau com a millor escenari

Ahir la final va servir com a cloenda de la Lliga Catalana ACB i també per mostrar, una vegada més, el potencial d’un pavelló que cada vegada rep més competicions.

En aquest punt, des del consistori es treballa per assolir les noves graderies telescòpiques que facilitarien encara més la versatilitat del Palau d’Esports. El conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Mario Soler, va destacar que «estem treballant amb la Generalitat per aconseguir-les i la veritat és que hi ha una bona sintonia. Tenim moltes ganes d’aconseguir-les perquè suposarà un gran pas per a la instal·lació i per a tots els tarragonins».

El conseller va complir ahir poc més d’una setmana al càrrec, després d’entrar com a relleu de l’ara conseller d’Esports de la Generalitat Berni Álvarez. Soler es va mostrar més que satisfet amb el viscut al Palau d’Esports Catalunya, però ja té en el seu punt de mira desitjos a aconseguir en el seu mandat: «M’agradaria acollir aquí a l’Anella Mediterrània un esdeveniment important d’esport adaptat. Volem apropar els referents d’aquests esports a Tarragona», va apuntar.