El CB Valls fa la feina i deixa la plantilla encarrilada

El CB Valls ja té la plantilla pràcticament feta. De la mateixa manera que l’any passat, el club de l’Alt Camp ha posat via per confeccionar la plantilla que haurà d’afrontar de nou el repte de la Tercera FEB (antiga Lliga EBA) la pròxima temporada. Víctor Neila sumarà un any més com a comandant de l’equip i, amb sis renovacions i tres fitxatges i l’ajut a la rotació de jugadors del filial, el CB Valls té la plantilla definida. De fet, si hi ha alguna incorporació més, serà d’un perfil de jugador únic i capaç de marcar la diferència. Ahir, el CB Valls a anunciar el fitxatge d’Artur Alaminos. El montblanquí arriba a l’entitat de l’Alt Camp després de jugar les darreres dues temporades a la LEB Plata, primer amb el CB Salou i, la darrera campanya, en el CBT. D’aquesta manera, el jugador completa la tripleta d’equips del territori amb el CB Valls.

Aquesta darrera incorporació suma encara més experiència a una plantilla que, l’any passat, va competir mà a mà amb el Bisbal Gironès i el Mollet, dues potències que es van quedar amb les places d’un ascens a Plata que només el Bisbal va aconseguir. De la plantilla que ha disputat aquesta temporada es mantenen sis jugadors. Oriol Besora, Roger Pérez i Raúl Neila van renovar el seu contracte. Com no podia ser d’una altra manera, Marcus Vinicius, jugador referent a l’entitat dins i fora de la pista, completarà la quarta temporada al Valls. A més, Gonzalo Baltà i Òscar Ngomo, jugadors clau el darrer curs amb 11,8 i 10,2 punts per partit respectivament, també es mantenen a l’Alt Camp. D’aquesta manera, el CB Valls reunirà amb Artur Alaminos els tres jugadors que van aconseguir jugar el play-off d’ascens a Plata amb el CB Salou el curs 2021/2022. El jove ala-pivot Ander Garcia, provinent del CBT B, i el retorn del pivot tarragoní David Loras tanquen els 9 jugadors confirmats actuals d’una plantilla que ha patit baixes sensibles com la de Sisco Moreno i la de l’etern Jordi Llagostera.

Ara, només falta esperar a l’agost per començar la pretemporada per tornar a intentar la gesta de l’ascens.