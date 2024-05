El CB Valls fitxa la jove promesa Ander Garcia Martínez

El Club Bàsquet Valls incorpora al seu primer equip masculí de Tercera FEB (antiga EBA), el jove jugador Ander Garcia Martínez. Ander Garcia prové del CB Tarragona, va néixer el 4 de setembre de 2003, per tant, encara no ha fet els 21 anys, i ocupa la posició d'ala-pivot.

Va començar a jugar a bàsquet a la Salle Tarragona, on ha passat gairebé tota la seva etapa formativa. Ja com a jugador de categoria júnior va marxar al CB Tarragona per jugar a Preferent A. Les últimes tres temporades ha jugat a Copa Catalunya, tot i que ha entrat en la dinàmica del primer equip disputant alguns minuts a lliga EBA i fent el seu debut la temporada passada a LEB Plata.