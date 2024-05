Èxit del bàsquet base del CB Valls en el final de la temporada

A mesura que les diferents lligues i competicions van arribant al seu final, la temporada dels equips base del CB Valls, en línies generals, ha tornat a ser altament exitosa. Més enllà de l'aspecte formatiu dels joves jugadors i jugadores i de la seva evolució individual, l'èxit també ha estat esportiu per als equips del club vallenc.

En aquest sentit, cal destacar el campionat assolit pel CB Valls Tomàs Joiers, que s'ha proclamat campió masculí de la lliga territorial infantil de nivell A, després de vèncer a la final al CB Tarragona per un contundent 93-42. En aquest mateix campionat, i pel que fa a la final a quatre, que es va jugar el cap de setmana passat al pavelló Joana Ballart, l'AD Torreforta ha acabat tercer i l'AB Vendrell quart. Per la seva banda, també en la categoria infantil masculí, el CB Valls Seven Seas Invest s'ha proclamat campió del seu grup en la segona fase del nivell B. És destacable, també, la victòria diumenge passat del CB Valls Vulco Masdéu davant el Diagonal-Mar: 68-54. Aquest victòria dels vallencs els permet de poder jugar, el cap de setmana vinent, la final a quatre de nivell A a Piera.

La satisfacció de tot l'equip tècnic del CB Valls al final de la temporada és absoluta, tant per resultat final com, sobretot, per l'evolució positiva de tots els jugadors i jugadores dels més dels 20 equips base que gestiona el club.

El CB Valls, mentre van acabant les diferents lligues, treballa de forma paral·lela en la composició i gestió dels equips de la temporada vinent, que promet ser de rècord, quant al nombre de nens i nenes que ja demanen de formar part del club de la capital de l'Alt Camp.