Un Ciudad de Huelva brillant en el rebot, el primer obstacle del CB Salou

L’OCA Global CB Salou comença demà el camí del seu primer play-off a LEB Or de la seva història. La primera aturada serà al Palacio de Deportes Carolina Marín per enfrontar-se al seu rival, el Ciudad de Huelva. Els andalusos, que van pujar a LEB Plata l’any passat, destaquen pel seu encert des de la línia de tres i la seva capacitat per guanyar en els rebots. Els salouencs encetaran l’eliminatòria a domicili demà a les 18 hores i la tancaran el diumenge de la setmana vinent davant de la seva afició. Aquest és un privilegi que l’entitat s’ha guanyat després de tancar la fase regular amb una excel·lent quarta posició.

El tècnic del CB Salou, Jesús Muñiz, va destacar que «estem molt satisfets per tancar la lliga quarts. Al principi de temporada el nostre objectiu era la permanència, així que li donem un valor molt gran al fet de poder lluitar en un play-off». A més, va afegir que «al final de la primera volta vam quedar en quarta posició i ens vam proposar defensar-la. A la LEB Plata les segones voltes són molt dures perquè tots els equips es reforcen amb fitxatges. Nosaltres som un dels pocs que han conservat la plantilla sense noves incorporacions i haver mantingut la posició és una recompensa a tot el nostre esforç i sacrifici».

La primera pedra en el camí del Salou és el Ciudad de Huelva. Aquest és un dels dos equips de la ciutat que han participat a la LEB Plata aquesta temporada. Huelva Viridis i Ciudad de Huelva es van enfrontar al play-off d’ascens a Plata l’any passat. El primer ho va aconseguir a la pista i el segon als despatxos. Enguany, el camí ha sigut oposat i el Viridis ha descendit mentre que el Huelva ha entrat al play-off. El Ciudad de Huelva va apostar per un projecte amb jugadors amb experiència a la categoria i Muñiz va assenyalar que «la seva aposta és molt ambiciosa i això ho demostra amb el fitxatge del base Javi García, un jugador anotador, que va arribar en la darrera finestra del mercat per reforçar la posició de cara al play-off».

El tècnic del CB Salou descriu el Huelva com «un equip molt similar al nostre. Destaquen perquè són un equip molt anotador, sobretot en l’encert des de la línia de tres, amb jugadors com Alfonso Ortiz, Juan Cebolla i Ander Urdain». Muñiz va afegir que «és un equip que domina el rebot amb jugadors com Soulemane Chabi. Aquesta faceta fa que sigui un equip perillós, perquè habilita a jugadors com David Gómez a fer mal». De fet, Chabi ha tancat la temporada amb 12,7 punts i 7,4 rebots de mitjana per partit, uns números que els situen com un dels millors rebotadors del grup Oest. D’altra banda, Ander Urdiain és un dels seus jugadors més anotadors amb 13,6 punts per partit. Amb tot, l’equip entrenat per Íñigo Núñez compta amb sis jugadors en total que acumulen més de 10 punts per partit.

La clau per afrontar el partit per Jesús Muñiz és que «nosaltres hem de mantenir la nostra identitat, que és la que ens ha portat fins aquí». A més, va afegir que «el component mental és clau, hem de mantenir la calma perquè dos minuts dolents poden canviar tota una eliminatòria. No ens podem despistar. Ens trobarem una pista amb dues mil persones fent soroll, així que ens hem de mantenir concentrats». El partit de tornada serà al pavelló Salou Centre, però Muñiz no veu que sigui un avantatge: «Crec que tret dels primers classificas, la diferència de nivell entre la resta d’equips és mínima. Els partits són molt oberts», va assenyalar.

El CB Salou afronta el repte amb moltes ganes. «Estem confiats, hem superat els objectius de la temporada. L’equip és ambiciós, volem fer un passet més i demostrar del que som capaços. L’equip arriba molt bé, els jugadors són una pinya i tenen moltes ganes que això comenci. Volem demostrar que Salou també és un referent en el bàsquet», va assenyalar Muñiz.