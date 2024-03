L’espectacle del bàsquet 3x3 aterra a Tarragona amb la Super Liga Pro

Del carrer fins als Jocs Olímpics, aquest és el lema que abandera la Super Liga Pro 3x3, el torneig internacional de bàsquet 3x3 que aterrarà a Tarragona aquest cap de setmana. La ciutat estrenarà un circuit internacional inèdit a Espanya d’un esport emergent que el director esportiu de la Super Liga Pro 3x3, Marc Sobrepera, va descriure com «més dinàmic i amb un joc freestyle més semblant al bàsquet del carrer. Una combinació que ofereix molt espectacle».

El bàsquet 3x3 va estrenar-se als Jocs Olímpics de Tòquio i també hi serà present aquest estiu en les olimpíades de París. A Tarragona, va entrar amb força en els Jocs Mediterranis. A més, també va ser una aposta personal del conseller d’Esports de l’Ajuntament de Tarragona, Berni Álvarez, qui va propulsar el desig de tenir un centre de tecnificació d’aquest esport a Tarragona. Álvarez va destacar que «és un orgull que Tarragona aculli els primers partits d’aquesta nova i gran competició d’àmbit internacional que oferirà l’oportunitat de veure en directe els millors jugadors del món». El conseller també va assenyalar que la competició «s’alinea a la perfecció amb l’aposta de Tarragona per potenciar tots els esports i, en aquest cas concret, el bàsquet 3x3». «De fet, d’aquí molt poc començaran els treballs per crear dues pistes 3x3 a la zona central del velòdrom municipal», va afegir.

El director esportiu de la Super Liga va subratllar que «penso que Tarragona, el Mediterrani i el bàsquet 3x3 són una combinació perfecta per un esdeveniment mundial d’aquestes característiques». Aquest divendres i dissabte es reuniran al Palau d’Esports una dotzena d’equips de deu països diferents. Entre els participants, hi destaca el serbi Dusan Bulut, un dels millors jugadors del món i jugador olímpic de 3x3.

«Unir a les diferents cultures de bàsquet 3x3 d’arreu del món en una única lliga a la nostra terra suposa una responsabilitat i un honor per part nostra, ja que l’espectacle està assegurat. Durant la lliga, no només hi haurà 3x3, sinó que comptarem amb diferents shows, música, animadors i concursos, de manera que proporcionarem un espectacle per tots els públics i edats», va tancar Marc Sobrepera. L’entrada per veure els partits al Palau d’Esports serà gratuïta.