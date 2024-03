El CBT cau a Mataró en una 'final' marcada per un mal primer quart (75-66)

L'Ibersol CBT no ha pogut emportar-se la primera de les sis finals que li queden per aconseguir eludir el descens a EBA i ha caigut a Mataró per 75-66, un resultat enganyós. Un mal primer quart, el saber fer de Juanola (25 punts i 28 de valoració), un pobre 35% d'encert en llançaments de camp i, també, diverses decisions arbitrals molt discutibles en el tram final han condemnat uns tarragonins que havien aconseguit posar-se a només 3 punts del Mataró a 4 minuts per al final després d'una remuntada brillant, comandada per l'escorta nord-americà A. J. Plitzuweit, que amb 21 punts ha tingut un debut estel·lar.

El primer quart començava amb molts errors per part dels dos equips, però l'encert des dels tres punts del Mataró i la bona feina d'intimidació dels seus interiors permetien que els locals agafessin un avantatge inicial (11-4, al minut 5). El CBT no fluïa en atac: no hi havia encert des de fora ni capacitat per fer mal a prop de la cistella. En aquesta dinàmica, el Mataró superava els 10 punts de diferència al minut 7, amb un 15-4 que començava a ser preocupant. Al desencert en el tir (3/17 en tirs de camp), els tarragonins sumaven les pèrdues de pilota per tancar un quart per a l'oblit: 23-8 i molt males sensacions.

La dinàmica no canviava en començar el segon període i el Mataró es posava ja més de 20 punts de forat, amb un 29-8 en poc més d'un minut. La manca de control del rebot defensiu s'afegia a la llista dels pecats dels del Serrallo concedint segones oportunitats al Mataró, que sense massa estridències, però amb el joc ordenat que el caracteritza mantenia a ratlla els tímids intents de reacció del CBT. El recurs de la defensa en zona el desmantellava un triple del Mataró al primer atac que posava el 39-18 a falta de 4 minuts per al descans, tot i que els mataronins, de mica en mica, perdien fluïdesa i encert. En els últims minuts del període, els tarragonins aconseguien invertir la dinàmica amb un Boe Nguidjol inspirat en atac i la irrupció dels dos debutants, el base Jahmal Jones i l'escorta A. J. Plitzuweit. El 42-31 del descans continuava sent una diferència important, però no insalvable.

El repte immediat en començar la segona part era baixar de la barrera psicològica dels 10 punts. Bones sensacions inicials, però l'objectiu es resistia. Finalment, un triple d'A. J. Plitzuweit al minut 4 posava un 49-41. El mateix escorta nord-americà escurçava encara més la distància finalitzant un contracop. La resposta del Mataró arribava des dels tres punts, però A. J. Plitzuweit continuava inspirat i tornava a exercir de tirador, la missió amb la qual ha arribat a Tarragona. El Mataró, però, aguantava el tipus en torn d'aquesta línia simbòlica dels 10 punts gràcies al talent de Juanola, massa còmode en atac. Justament, una cistella del màxim anotador de la categoria impedia tancar el quart millor del que havia començat. El 62-51, amb ja només 10 minuts per davant, era una tasca difícil, però possible.

Calia alguna cosa més. Un parcial de 0-5 completat per un triple estratosfèric de Plitzuweit en transició després d'una recuperació seva posava un 65-60 que convidava, ara si, a l'optimisme amb encara 7 minuts pel davant. En aquest punt, els tarragonins desaprofitaven diverses oportunitats d'acostar-se encara més, però finalment era Ferran Torres amb una de les seves demostracions d'ofici el que posava el CBT a només 3 punts: 67-64 a falta de 4 minuts. Un triple de Juanola, qui sinó, refredava els ànims després d'un errat per Ousmane N'Dour que hauria suposat l'empat. Una pilota perduda en l'atac posterior i una molt rigorosa falta antiesportiva permetien que els locals s'enfilessin als 8 punts amb ja menys de dos minuts per jugar-se. Una diferència ja definitiva en mans d'un cirurgià de l'estocada com Juanola, que resolia una circulació de pilota amb una magistral finalització: 75-64 a menys d'un minut per al final, una distància ja insalvable que quedava en l'enganyós 75-66 que reflectia el marcador en acabar el temps reglamentari.