El CBT incorpora al base Jahmal Jones i l’escorta A. J. Plitzuweit

L’Ibersol CBT ha tancat les incorporacions de dos nous jugadors per afrontar la recta final de la temporada a la LEB Plata. Es tracta del base canadenc Jahmal Jones i l’escorta nord-americà A. J. Plitzuweit, que també pot ocupar la posició de base. Tots dos jugadors van ser inscrits ahir, en què es tancava el termini de fitxatge per a aquesta temporada, i podran debutar demà dissabte al decisiu partit a la pista de l’Homs Mataró, un dels rivals directes per evitar el descens.

Jahmal Jones és un base experimentat de 33 anys d’1,83 d’alçada que destaca per la seva capacitat en la direcció del joc i també l’anotació en el tir de mitja i llarga distància i en 1x1. A. J. Plitzuweit és un escorta de 24 anys i 1,88 molt especialitzat en el tir exterior, tot i que també pot exercir en la posició de base en funció de les necessitats de l’equip.

L’entrenador de l’Ibersol CBT, Jorge Serna, ha explicat que «davant la incertesa de les lesions dels dos bases de l’equip, David Fernández i Dani Tugores, ens hem vist obligats a sortir al mercat i tancar la plantilla amb aquesta posició ben coberta per afrontar les sis finals que ens queden per aconseguir la permanència a la LEB Plata».

En aquest sentit, Dani Tugores es va reincorporar als entrenaments ahir dijous amb bones sensacions, però encara és dubte per al partit d’aquest dissabte. David Fernández continua la seva recuperació, està descartat per al partit de demà i el termini per tornar a les pistes dependrà de la seva evolució.

Aquests fitxatges han obligat a donar la baixa a l’escorta nord-americà Jacob Bonnyasith, ja que a la LEB Plata només es pot comptar amb una fitxa de jugadors extra-comunitaris. El club ha agraït la contribució de Boonyasith, que des que va començar la temporada ha estat un dels referents ofensius de l’equip.