El CBT cau a la pista del líder (93-60)

Un primer quart absolutament dominat pel Class Sant Antoni d'Eivissa ha condemnat a l'Ibersol CBT, que ha anat a remolc la resta del partit i ha acabat caient per 93-60. Els de Jorge Serna arribaven a Eivissa amb les importants baixes de Dani Tugores, Ferran Torres i Artur Alaminos, tots tres lesionats en la victòria de la setmana passada contra el Gran Canària. Amb Vincius Da Silva, Gonzalo Iglesias i Daniel De la Rua com a jugadors més destacats, els tarragonins, molt poc fluids ofensivament durant tot el partit, es mostraven impotents i no podien contrarestar el talent local per acabar encaixant una derrota contundent.

El Class Sant Antoni agafava la iniciativa amb un primer parcial de 5-0 al que només Boonyasith responia amb un triple al límit de la possessió després de diversos atacs improductius. Poca fluïdesa ofensiva dels tarragonins tot i que el primer problema seriós era la segona falta de Boe Nguidjol al minut 2 que obligava a asseure'l a la banqueta. Un triple i dos tirs lliures de De la Rua obrien un primer avantatge important: 16-6 a l'equador del període, una renda que el pivot Da Silva, dominador absolut dins la zona, ampliava a 12 punts per forçar el primer temps mort. Però la dinàmica no canviava i els locals no perdonaven: un triple de Jordi Grimau posava un demolidor 25-6 al marcador que obligava Jorge Serna a demanar el segon temps mort. Amb Bright Mensah com a únic argument en atac, dos triples de l'uruguaià Gonzalo Iglesias evidenciaven les esquerdes defensives del CBT. Un triple d'Ousmane N'Dour a tauler maquillava una mica un resultat que, tot i això, es tancava amb contundent 33-14 per als locals.

El segon quart començava amb el segon triple de Jacob Bonnyasith després d'una bona circulació de pilota i el canvi dels tarragonins a defensa en zona. Un recurs al qual els eivissencs responien inicialment recorrent al manual: movent la pilota amb paciència fins a trobar talls, opcions interiors o el llançament de tres punts, un dels grans factors diferencials entre els dos equips durant tot el partit. Amb la distància estabilitzada al voltant dels 20 punts, el matx s'instal·lava en una dinàmica d'intercanvi de cops que no afavoria el CBT. Un triple de Boe Nguidjol posava el 46-28 i provocava el temps mort del Sant Antoni a 4 minuts per a la mitja part. Tornant del parèntesi, i després de dos minuts erràtics per part dels dos equips, un triple de Bright Mensah i dos tirs lliures de David Fernández confirmaven la tímida reacció: 46-33 amb dos minuts per jugar-se. La zona, ara sí, se li estava indigestant als locals. Fins que Grimau, primer, i De la Rua, després, la fulminaven des de la línia de tres punts i permetien el líder marxar als vestidors amb un avantatge encara còmode de 52-36.

Tornant dels vestidors, els tarragonins mantenien la zona 2-3 en defensa que col·lapsava l'atac local durant els primers atacs, però la sequera ofensiva del CBT no permetia aprofitar-ho per retallar al marcador. Això fins que el base De la Rua tornava a aparèixer per desencallar el seu equip amb una penetració i un nou encert des dels 6,75. Tot i haver baixat els percentatges de tir, la inoperància del CBT en atac posava la catifa perquè els locals recuperessin i superessin la barrera dels 20 punts: 63-41 a falta de 3 minuts, després d'un tir de mitjana distància de Da Silva, un malson per al CBT tant en atac com en defensa. El desencert en el tir i les pèrdues dels visitants acabaven de desmuntar un Ibersol CBT que deixava el partit en safata als eivissencs al final del tercer quart: 71-45.

Amb el partit vist per a sentència, i Boe Nguidjol fora del partit per una lesió cervical, el Sant Antoni seguia estirant el marcador a començament de l'últim període. El pivot Vinicius Da Silva rematava els tarragonins amb un alley hoop al contraatac i un 1x1 ben resolt al pal baix (81-51, a falta de 5 minuts). A partir d'aquí, un tràmit fins als 93-60 final.