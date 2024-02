El CBT continua intractable a casa i derrota el Gran Canària (82-66)

El pavelló del Serrallo continua sent un fortí en la lluita de l'Ibersol CBT per mantenir-se a la LEB Plata. Els tarragonins van obtenir una valuosíssima victòria davant el Gran Canaria en un partit de sang, suor i llàgrimes. Jorge Serna va rebre la segona tècnica i va ser expulsat a l'últim quart. L'entrenador assistent Toni Larramona es va encarregar de dirigir l'equip i David Fernández va liderar l'anotació sobre la pintura. D'aquesta manera els blaus es van emportar la cinquena victòria seguida al Serrallo que els permet continuar somiant amb la salvació.

La igualtat, però, no ha estat la tònica del primer quart. El CBT va començar el partit com un tro amb un parcial de 8-0 en només un minut i mig, amb tres safates en contraatac i un tir de mitjana distància de Jacob Bonnyasith. Després del temps mort, més domini blau, amb Onyi Eyisi completant opcions de pick & roll i Boe Nguidjol posant el 14-2 des del tir lliure. Tot i una esmaixada galàctica de Jakub Urbaniak, l'estrella dels visitants, la defensa dels de Jorge Serna seguia molt sòlida, deixant amb només dos punts en els primers 5 minuts el Gran Canària. L'escorta Arturo Fernández exercia de desllorigador amb 7 punts seguits, un triple, una safata després de recuperació i dos tirs lliures després d'una penetració. Els tarragonins mantenien, però, el ritme ofensiu amb un triple de Boonyasith i dues cistelles d'Ousmane N'Dour i una altra de Boe Nguidjol que posaven el 23-9 a falta de 3 minuts. Una diferència que una esmaixada del pivot senegalès en transició portava ja als 16 punts (27-11) i que un 2+1 de Marc Buscail a 10 segons per acabar el quart situava en un 30-16 molt positiu per als tarragonins.

El segon quart començava amb Urbaniak demostrant la seva qualitat des del triple, Fernández anotant en penetració i Santana encertant també des de més enllà dels 6,75. Però el CBT responia amb un coast to coast i un 1x1 al pal baix de Ferran Torres que permetien mantenir la diferència a favor per sobre dels 10 punts (36-24 al minut 5). Una barrera psicològica que Urbaniak aconseguia trencar dominant el joc sota la cistella i provocant el temps mort de Jorge Serna, amb 36-28 i 4 minuts per jugar-se. Després del parèntesi el Gran Canària continuava escurçant distàncies i Urbaniak la deixava ja en 5 punts després de transformar un tir lliure (40-35 a falta d'un minut i mig). Un triple d'Adrià Duch el responia Santana i l'avantatge blau és quedava en 5 punts al descans (43-38), després d'un segon quart en el qual els tarragonins han perdut pistonada ofensiva deixant un parcial clarament favorable als canaris (13-22).

Que el partit entrava ja definitivament en una dinàmica d'igualtat quedava molt clar en el primer minut del tercer quart, amb un parcial de 0-7 que donava la iniciativa als canaris per primer cop: 43-45. Un triple de Boe Nguidjol tornava a posar els tarragonins per davant, però Urbaniak amb una esmaixada descomunal feia tremolar el pavelló del Serrallo i recuperava la iniciativa per als grocs. El partit embogia i tots dos equips entraven en una dinàmica d'errors amb el marcador estancat en el 48-50. Diop, primer des del tir lliure i després amb una continuació, ampliava la diferència als 6 punts amb dos minuts i mig de quart per davant (48-54). La sequera anotadora dels tarragonins durant tot el tercer quart necessitava solucions individuals, i Duch i Buscail les aportaven per posar el 52-54. Un rebot ofensiu d'Ousmane en l'últim atac del període deixava el desavantatge en dos punts: 54-56 i tot per decidir a l'últim quart.

Un triple de Duch donava efímerament la davantera als locals i els canaris la recuperaven amb una penetració al següent atac. La segona tècnica a Jorge Serna, després d'una falta molt discutible contra els blaus treia a l'entrenador del partit i Toni Larramona agafava els regnes. Amb les emocions a flor de pell, una cistella d'Ousmane empatava el partit a 59 i tornaven les imprecisions a tots dos bàndols. Un triple de David Fernàndez i una esmaixada de Diop posaven el 62-61 a 5 minuts pel final, amb un temps mort de treva per repensar estratègies. Tornant del parèntesi, Boe Nguidjol trobava forat i completava una penetració i David Fernández treia petroli i transformava un tir lliure per posar ell 65-61. Una altra vegada Nguidjol i David Fernández amb un triple estratosfèric eixamplaven l'avantatge per als locals fins als set punts, amb 70-63 i dos minuts per al final del partit. Els canaris no aconseguien anotar en el següent atac i Ousmane N'Dour transformava dos tirs lliures que deixaven la victòria a tocar (72-63 amb setanta segons per jugar-se). Després del temps mort, Urbaniak fallava des del triple i David Fernández segellava la victòria amb set tirs lliures i un triple final des de 10 metres que posaven el 82-66 definitiu al marcador.