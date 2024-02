El CBT rep demà el Gran Canària en un duel clau per a la permanència

El CBT jugarà demà contra el filial del Gran Canària, un partit clau per a l’objectiu de la permanència. Els de Jorge Serna s’han aconseguit fer forts al pavelló del Serrallo. Els blaus han guanyat quatre dels darrers cinc partits a casa i volen que el de demà sigui un pas més per arribar a l’objectiu de les 10 victòries. Actualment, el play-out està a un triomf i la salvació a dos. Els de Serna van mostrar un bon paper en el derbi contra el Salou. Els reforços Bright Mensah i Boe Nguidjol ja s’han adaptat completament a l’equip i Onyi Eyisi, l’últim en arribar, va aportar els primers minuts la setmana passada. El filial canari acumula tres victòries consecutives, l’última, contra el Cartagena CB, el líder de la categoria. Jakub Urbaniak va destacar amb 14 punts i 5 rebots, acompanyat del tirador Arturo Fernández.

El duel de demà a les 19 hores serà benèfic. L’aportació mínima per assistir-hi serà de 5 euros per als adults i de 2 euros per als menors d’edat. Tota la recaptació anirà a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, que tindrà un punt d’informació al pavelló del Serrallo. A més, durant el partit, el capità de l’Ibersol CBT, David Fernández, lluirà el crespó verd que identifica aquesta causa social. El partit també comptarà amb un sorteig solidari que servirà també per recollir fons per a la mateixa causa.