L’Ibersol CBT – Gran Canària d’aquest dissabte recaptarà fons per a la lluita contra el càncer

El Club Bàsquet Tarragona – Gran Canària de la jornada 18 de la LEB Plata que es disputa aquest dissabte a les 19h al pavelló del Serrallo recaptarà fons per a la lluita contra el càncer. Es tracta d’una iniciativa de l’Associació Espanyola Contra el Càncer que implica a set entitats esportives de les comarques tarragonines en el repte de donar visibilitat a la lluita contra aquesta malaltia i aportar un granet de sorra en l’aportació de recursos econòmics per finançar la investigació.

L’aportació mínima per assistir-hi serà de 5 euros per als adults i de 2 euros per als menors d’edat. Tota la recaptació anirà a l’Associació Espanyola Contra el Càncer, que tindrà al mateix pavelló del Serrallo un estand des del que oferirà merchandising i informació als assistents al partit.

Durant el partit, el capità de l’Ibersol CBT, David Fernández, lluirà el crespó verd que identifica aquesta causa social. Un gest simbòlic que es farà extensiu a tots els equips del club, tant masculins com femenins, al llarg d’aquest cap de setmana. Els pares dels equips de formació organitzen un berenar que també destinarà els diners que es recaptin a l’AECC.

Sorteig solidari

El partit benèfic d’aquest dissabte comptarà també amb un sorteig solidari que servirà també per recollir fons per a la mateixa causa. Una rifa que serà possible gràcies a la col·laboració de diverses entitats i empreses que han volgut solidaritzar-se amb la iniciativa. Els col·laboradors en aquest sorteig són l’Hotel Astari de Tarragona i l’Hotel Berenguer IV i l’Agrupació de Càmpings de Tarragona Ciutat.