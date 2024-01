Un triple d’Isaac Mayo als últims segons decanta el derbi a favor del CB Salou

El partit CB Salou i el CBT va tornar a ser un gran derbi. Els dos equips tarragonins van disputar un duel de màxima igualtat i intensitat que es va trencar a favor de l’Oca Global CB Salou a l’últim segon amb un triple d’Isaac Mayo. L’Ibersol CBT va remuntar el partit també en els darrers segons amb una acció de Bright Mensah i, fins i tot, va tenir l’última acció del partit, però els cebetistes van malbaratar la possessió i els salouencs es van emportar el derbi.

Els primers minuts van ser favorables al Salou, amb un Mayo que trencava la defensa dels tarragonins i un CBT que es va perdre en accions individuals. Hi va haver nervis i imprecisions en els dos conjunts, però els locals, més encertats, arribaven al minut 5 amb un 8-3 al seu favor. Dos tirs lliures transformats per Oysi Eyisi, que debutava amb els del Serrallo sortint en el cinc inicial, i quatre punts de Ferran Torres només sortir a la pista capgiraven el marcador: 8-9 al minut 7. Amb els dos equips encomanant-se els errors ofensius, el Salou trobava solucions des de la línia de tres punts amb dos llançaments de Bouzan i el CBT amb Artur Alaminos al pal baix per tancar el primer període (16-13).

El segon quart va començar amb moviment cebetista. Un alley-oop d’Ousmane Ndour i una cistella de David Fernández van mostrar els arguments del CBT per emportar-se el partit. El Salou, però, va mantenir el lideratge amb encert en el tir. El CBT va continuar rascant amb accions de Boe Nguidjol i Dani Tugores i, finalment, van igualar el partit a 24 i van forçar un temps mort. A la represa, els blaus es van posar per davant amb els triples d’Nguidjol i Mensah. El Salou no es va fer enrere. No va voler que el CBT aconseguís una gran diferència de punts i, Mayo va igualar el marcador al descans. La segona part arrencava amb intercanvi de cops. En aquesta dinàmica, Mensah i CJ Barcksdale es reptaven com a referents ofensius dels seus equips, però l’escorta blau va sortir inicialment guanyador del duel amb 8 punts consecutius. Amb tot, l’empat es va mantenir a l’electrònic fins als darrers minuts del quart, quan Aragonès i un triple de Aguilar van tornar a posar el Salou per davant (57-53). L’últim període arrencava amb un 2+1 de Boe Nguidjol en contraatac, tot i que l’aler-pivot fallava l’opció de tir lliure. Un triple de Duch neutralitzava una nova estirada del Salou, que va obrir un forat de 5 punts al tercer minut: 60-58.

El marcador es quedava congelat fins que N’Dour, amb un triple des de la cantonada al minut 5 va posar el CBT per davant amb un 60-61. Llavors, va començar un partit dins del derbi. Tota la resta de l’encontre ja no importava, a cada minut que passava els encerts eren gloriosos i els errors, catastròfics. El CB Salou va obrir una bretxa de quatre punts amb Bouzán, però Ndour i Nguidjol van posar el partit a un punt. A trenta segons del final, Mensah va aconseguir un triple per posar el 68-70. L’alegria tarragonina, però, es va transformar en eufòria local amb un triple de Mayo que va tancar un derbi igualadíssim.