El CBT incorpora Onyi Eyisi per suplir la baixa de Baptiste Chazelas

El CBT ha mogut fitxa a la plantilla. Aquest matí, l'entitat cebetista va anunciar la baixa del pivot francès Baptiste Chazelas, que deixa l'equip després d'arribar al mercat d'estiu per continuar la seva carrera al bàsquet de Suècia. El CBT s'ha mogut ràpidament per buscar un substitut. L'equip de Jorge Serna incorpora l'interior nigerià Onyi Eyisi.

El pivot de 2,06 metres suma més envergadura al joc interior del CBT i donarà suport en aquesta tasca a Ferran Torres, Ousmane Ndour i Boe Nguidjol. Eyisi es va incorporar al líder de la LEB Plata, el Cartagena CB, al mes de novembre després de jugar durant cinc anys a les lligues universitàries dels Estats Units, concretament al Carolina State Northridge i a la universitat de Fordham. En la seva arribada LEB Plata es va trobar un equip llançat en primera posició i, per tant, no va poder gaudir de minuts per brillar. De fet, amb el Cartagena ha jugat 4:43 minuts de mitjana en cinc partits i ha aconseguit 1,6 punts. De fet, es va desvincular amb l'entitat fa un parell de dies. Eyisi és un interior que destaca pel seu poder i capacitat defensiva i que brilla especialment en atac sota la cistella. La seva incorporació és immediata i a disposició de Serna per jugar el derbi d'aquest cap de setmana contra el CB Salou.

Baptiste Chazelas, qui ha abandonat l'equip, deixa unes mitjanes de 5,8 punts i 6,3 rebots en 20 minuts de joc en els 16 partits que ha jugat aquesta temporada. L'entitat cebetista destaca la seva professionalitat i compromís amb la samarreta del CBT.