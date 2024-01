«Si volem sortir d’aquesta ho hem de fer suant cada minut tots plegats»

No podia haver-hi un CBT a LEB Plata sense Ferran Torres. Com va ser la tornada?

«Bé, va ser consensuada també amb la meva família. Tenint en compte la meva feina i amb els anys que tinc, una lesió em podria perjudicar. Amb tot, tenia ganes de fer un últim any al CBT».

Un ‘last dance’ a LEB Plata amb el CBT no sona malament.

«He estat molts anys jugant a EBA i LEB Plata. Retirar-me en aquesta categoria amb el CBT i al pavelló del Serrallo és el que volia».

Just l’any que no hi va ser el CBT va assolir l’ascens. Li ha quedat l’espineta clavada?

«Doncs sí. Mira que he jugat tres fases d’ascens d’EBA a LEB Plata, sempre anant de favorit, i no hi havia manera. En canvi, just l’any que no hi soc, van de tapats i aconsegueixen la sorpresa. Vaig seguir la fase mentre treballava i va ser molt il·lusionant».

En el darrer partit va ser un dels jugadors més importants, com se sent?

«Sé com va la categoria i com van les temporades. Tinc molts anys d’experiència a l’esquena. Aquest darrer partit van sortir les coses de cara, però el més important és que vam guanyar. Només importa que sumem victòries i que puguem sortir de la zona de perill per salvar la categoria. Tot el que no sigui això és secundari».

Què ha canviat a l’equip?

«És una mica de tot. Hem fet un canvi de sistemes, però, sobretot, hem fet un salt de qualitat amb els dos fitxatges».

En quin sentit?

«El que ens faltava era anotació, perquè, defensivament, anàvem bé. Ens faltaven anotadors i és el que ens ha aportat tant Boe Nguidjol com Bright Mensah. També l’equip necessitava aclimatar-se a la categoria, tenim jugadors joves que mai han jugat a Plata i crec que ara hem trobat el nostre moment».

Quin impacte han tingut els fitxatges al vestidor?

«Són molt bones persones i es deixen aconsellar. Al final, quan fa molts anys que estàs en el món del bàsquet, com Mensah, vols que l’equip sumi i això es reflecteix a la pista».

Se’ls veu units.

«Sabem que si en volem sortir d’aquesta, ho hem de fer nosaltres. No vindrà ningú de fora a ajudar-nos. Som els jugadors els que hem de suar al màxim per treure els partits i, per aquest motiu, anem tots a una».

Quin paper ha agafat al vestidor?

«El mateix que tenen David Fernández i Dani Tugores. El d’intentar ajudar als joves i calmar l’equip quan les coses no van bé a la pista. Anys enrere potser era el que havia de liderar el joc a la pista, però ara em toca donar un cop de mà al míster sobre la pintura».

Què pot dir del mètode Jorge Serna als entrenaments?

«És un entrenador que demana el 100% en cadascun dels minuts de l’entrenament. Intenta exigir el màxim de cada jugador i que s’acabi reflectint en els partits. Em sembla que ens ha ajudat molt i ens ha mostrat un camí per assolir l’objectiu de la permanència».

Com veu l’objectiu de salvar la categoria?

«Factible. Si no tenim cap lesionat d’última hora, amb la plantilla que tenim ara, segur que aconseguirem la salvació».

Sou forts al Serrallo, ara toca buscar la victòria fora de casa.

«Sí, està clar que per molt que ens estiguem fent forts a casa, al final és molt difícil guanyar-ho tot. Necessitem victòries a domicili i esperem que comencim aquesta setmana».

Toca derbi contra el Salou. S’assemblarà al de la primera volta o no tindrà res a veure?

«Serà diferent. Hem fet un pas endavant amb els fitxatges, però el Salou també ho ha fet. Són molt forts tant ofensivament com defensivament, així que haurem de jugar amb disciplina».