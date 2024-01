El CBT fa un pas més per a la permanència al fortí del Serrallo (84-68)

El pavelló del Serrallo s'està convertint en el fortí que necessita l'Ibersol CBT per salvar la categoria. Els tarragonins han obtingut la seva quarta victòria consecutiva a casa per 84-68 davant l'Alginet i, a més, han recuperat l'average contra el que podria ser un rival directe en la lluita per eludir el descens. La gran defensa dels locals a començaments de l'últim quart i la inspiració ofensiva de Boe Nguidjol (21 punts en el seu tercer partit) molt ben acompanyat per Bright Mensah (17), Ferran Torres (17) i Jacob Boonyasith (16) han permès donar la volta a un partit que els valencians havien dominat a la primera part. Tot plegat a un Serrallo ple a vessar en el dia de la presentació dels equips de l'entitat.

El primer quart arrencava molt igualat, amb el pivot Ilincic fent mal sota la cistella i un CBT liderat per Boonyasith, que treia faltes amb les seves penetracions. Després d'uns primers set minuts amb el marcador molt equilibrat, l'Alginet aconseguia obrir una petita escletxa de sis punts gràcies a dos triples de Sergio Romero i diverses penetracions, aprofitant la sequera anotadora dels locals, encallats als 11 punts des del minut 5 i molt desencertats en el tir. Un triple sobre la botzina de Nogués tancava el quart amb un preocupant 11-20 per a l'Alginet.

Un triple de Bright Mensah i una nova penetració aturada amb falta de tir de Jacob Boonyasith en els dos primers atacs del segon quart donaven un altre aire als del Serrallo. Ferran Torres també sumava des del pal baix i Boonyasith completava un contraatac amb un 2+1 després d'una recuperació i una assistència d'Artur Alaminos (20-23, minut 3). Però l'Alginet tornava a castigar des dels tres punts i, després d'una penetració de Martínez, s'escapaven un altre cop: 20-28. Un triple de Boonyasith escurçava distàncies tot i que l'Alginet no afluixava. L'escorta nord-americà era el gran argument ofensiu dels blaus i treia tres tirs lliures en una falta sobre un llançament des dels 6,75. Boe Nguidjol apareixia al partit amb un triple en transició que ajustava el marcador a 29-32 a falta de dos minuts per al descans. Però els valencians estaven molt sòlids i, gràcies a l'ordre en atac estàtic i uns bons percentatges de tir, aconseguien tancar la primera part sis punts per davant: 33-39.

La segona part començava amb l'Alginet estirant la diferència fins als 9 punts (35-44), però la reacció dels tarragonins amb un parcial de 12-0 empatava el partit a 44 al minut 3 i els posava per davant després del tercer triple de Boe Nguidjol (47-45), que amb 8 punts en aquest parcial es confirmava com a l'alternativa a Boonyasith. Un pick & roll de l'escorta amb Ferran Torres completat pel de l'Hospitalet posava el 50-46 i forçava el temps mort dels visitants. El mateix Torres rebia una assistència de Nguidjol i posava el 55-51 a falta d'un minut. Al final del període, 55-53 per als locals que han estat capaços de donar la volta a un partit que al començament del quart, semblava escapar-se.

Els últims 10 minuts arrencaven amb un 5-0 que donaven 7 punts d'avantatge després d'un triple de Bright Mensah: 60-53. Els de Jorge Serna estaven molt consistents en defensa i l'Alginet no anotava en els quatre primers minuts. Un 2+1 de Boe Nguidjol en transició donava ja 10 punts als tarragonins. Malgrat una tímida reacció dels valencians comandada pel base Miguel Martínez, la diferència es mantenia i una nova continuació de Ferran Torres l'eixamplava fins als 13 punts (72-59 a falta de 3:44). Un triple de Martínez baixava dels 10 punts, 74-65, però ja amb només un minut i mig per jugar-se. Mensah en el primer atac rematava la feina amb un triple que deixava el partit coll avall per al CBT. Al final, 84-68 després d'una cistella sobre el clàxon de Boe Nguidjol, l'home de la nit.