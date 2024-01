El CB Tarragona presenta els seus equips en una jornada de victòries al Serrallo

El Club Bàsquet Tarragona va presentar el darrer dissabte els equips de l’entitat que competeixen aquesta temporada 2023-2024. Un total de 33 equips i uns 350 jugadors van desfilar per la pista del pavelló del Serrallo després del partit del sènior masculí corresponent a la 16a jornada de la LEB Plata, que va suposar la quarta victòria consecutiva a casa de l’Ibersol CBT i el triomf de l’equip femení.

Davant d’una grada plena a vessar, la presidenta de l’entitat, Núria Grados, es va referir al club com «una gran família» i va destacar «el compromís i els valors de tots els seus integrants», des de jugadors i entrenadors als patrocinadors i organitzacions que donen suport al club. Grados va posar en valor l’aposta per l’equip inclusiu dels Originals i la de continuar potenciant el bàsquet femení com a exemples d’un club que «es preocupa pels reptes esportius, però també pels socials».

Durant l’acte de presentació dels equips, el club va retre fins a tres homenatges: a Berni Álvarez, per l’ascens a LEB Plata del primer equip masculí el passat mes de juny, quan era l’entrenador; a Pep Bertran, pel seu suport al club des de les seves responsabilitats a l’empresa Repsol; i a Eugeni Tolosana, per la seva dilatada trajectòria com a entrenador al Club Bàsquet Tarragona.