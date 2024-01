El CB Salou destrossa el Mataró amb un festival des de la línia de tres (84-63)

El CB Salou ha començat l’any donant un cop sobre la taula. Els de Víctor Muñiz van destrossar la UE Mataró (84-63) en un festival de triples que els consolida a la part alta de la classificació. Ahir va ser el dia dels tirs des de la línia de tres al Pavelló Centre de Salou. Els blaus van tancar el partit amb 14 de 30 triples assolits, el que va suposar una potència inigualable per una UE Mataró que, a mesura que passaven els minuts, es va fer cada vegada més petita. Pablo Aso, en la seva primera titularitat al Salou, va ser el jugador més destacat del duel amb 20 punts.

Tot i el resultat, el partit va començar de cara al conjunt rival. El Mataró, de la mà de la seva estrella, Jordi Juanola, va posar el 0-5 en els primers minuts del duel. Aquest avantatge, però, va ser efímer perquè, poc després, Pablo Aso i Iker Montero, capgiraven el marcador amb dos triples. Juanola va posar el 6-7 amb una gran jugada de joc interior, però aquesta va ser l’última vegada que els visitants van dominar l’encontre. Aso va aparèixer de nou amb dos triples més per posar sis punts de distància i Oliver Bieshaar, amb una esmaixada, va obrir una ferida de la qual el Mataró no es va poder refer. Ahir entrava tot i, amb un triple d’Emilio Martínez, es va tancar el primer quart amb un parcial de 23-11. Aquesta arrencada del partit no va ser casualitat i així ho va demostrar el Salou en el segon. Els de Jesús Muñiz van demostrar que són un equip gran i treballat. Bouzán va obrir la llauna amb dos triples consecutius que van permetre a l’equip local relaxar-se amb els 17 punts d’avantatge.

El Mataró va fer els seus intents per retallar distàncies. Però els visitants havien d’elaborar massa per aconseguir fer mal a la defensa local mentre que els de Muñiz només havien de carregar el canó de la línia de tres. Els salouencs van començar a agafar velocitat en el seu joc i, en un parell de jugades, van demostrar que la seva sintonia és precisa com un rellotge. Els blaus es passaven la pilota gairebé al primer toc. Els de Jesús Muñiz, es trobaven en un instant i, amb una teranyina de passades ràpides, trobaven a un tirador sol, habilitat per al tir. Simplement, el Mataró no era capaç de seguir el ritme local, ni en defensa ni en atac. Finalment, Wally Niang, amb un tap espectacular i un triple d’Emilio Martínez a la següent jugada, el Salou va enviar el partit al descans amb un 41-25 a l’electrònic.

A la represa, el conjunt visitant va intentar reaccionar amb un triple de Juanola. La bretxa en el marcador va obligar el Mataró a buscar la cistella cada vegada de forma més desesperada. Aquesta precipitació provocava fissures defensives, i el CB Salou les va aprofitar totes per castigar els visitants i mantenir l’avantatge. Com no podia ser d’una altra manera, Antón Bouzán va tancar el tercer període amb un triple que va colpejar directament als ànims del Mataró i va provocar que abaixessin els braços. En l’últim quart el festival de triples va continuar amb Mayo i Aso completament endollats i el Salou va tancar un partit digne d’un candidat a l’ascens.