El CBT vol continuar la seva línia ascendent a domicili

El CBT es troba en el millor moment de la temporada. Jorge Serna va aconseguir que la màquina comencés a funcionar en un mes de desembre que va ser crucial. Els tarragonins van guanyar tres dels quatre partits que es van disputar al Serrallo i van encadenar dos triomfs consecutius contra rivals directes que els van permetre veure la llum al final del túnel. Aquest diumenge, els tarragonins volen traslladar les bones sensacions a la pista de l’Hospitalet.

Els cebetistes s’han enfrontat a l’Hospitalet en tres ocasions aquesta temporada, dos a lliga catalana i una a LEB Plata i en totes el resultat ha sigut la derrota. Toni Larramona, segon entrenador del CBT, va destacar que «ara, la nostra dinàmica és guanyadora i pretenem allargar la bona línia a la seva pista». Veure’s les cares en tantes ocasions aquesta temporada ha provocat que el CBT estigui ben alerta de les amenaces de l’Hospitalet. «Sevillano i Wilson han millorat molt l’equip aquesta temporada. L’Hospitalet té un grup de nacionals experimentats, però el seu home franquícia és Danrad Knowles», va apuntar Larramona. L’ala pivot és el centre de l’Hospitalet. Totes les pilotes passen per les seves mans i si el CBT aconsegueix anul·lar-lo, els blaus tindran moltes paperetes per assolir una victòria crucial per a la salvació.

Pel que fa al CBT, l’equip ha millorat amb l’arribada de Bright Mensah i Boe Nguidjol. Aquestes dues peces han afegit més oxigen a la rotació cebetista i han reforçat les carències de l’equip. Boe va debutar el darrer partit i Mensah va arribar amb la promesa de ser un referent, i, a poc a poc, està fent passos per aconseguir-ho. Contra el Palma va assolir 15 punts. Amb tot, una de les peces fonamentals de l’equip és de la casa. Adrià Duch està en plena forma i, amb la seva especialitat des de la línia de tres, està sent diferencial.