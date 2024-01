Barça, JE Terrassa, CBT-Salle i Picken Claret de València, guanyadores de la 2a Winners Winter Cup de Tarragona

Més de 190 jugadores de 16 equips han participat avui i ahir a la segona edició de la Winners Winter Cup de Tarragona, un torneig de bàsquet base femení coorganitzat pel Club Bàsquet Tarragona i l’empresa tarragonina Q10 Sports Winners, que des de 2012 és un referent a nivell estatal en bàsquet femení. El torneig s’ha dividit en quatre categories: junior, cadet, infantil i preinfantil i ha comptat amb la participació de diversos equips de primer nivell de l’Estat.

El Barça ha estat el guanyador en categoria junior, en derrotar a la final a l’UB Sant Adrià aquest mateix vespre per 53 a 42. En categoria cadet, el vencedor ha estat el JE Terrassa, que s’ha imposat al Caldes de Montbuí. En infantil la victòria se la va endur ahir l’equip local CBT-Salle i en preinfantil les millors van ser les valencianes del Picken Claret.

El director general de Winners, Francesc Xavier Canals, ha valorat molt positivament una edició que “ens consolida com a torneig de referència en aquestes dates i que ens anima a seguir treballant per poder-lo fer créixer l’any que ve”. La presidenta del CBT, Núria Grados, s’ha mostrat molt satisfeta per “un torneig en el que som amfitrions i participants i que reforça el nostre posicionament a la primera línia del bàsquet català i la nostra capitalitat esportiva a les comarques del sud de Catalunya”.