El Barça guanya el primer Torneig Ciutat de Tarragona U13

Bon bàsquet de pedrera, emoció i esportivitat la viscuda aquests dies al pavelló del col·legi La Salle Tarragona i el pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau. Els blaugrana i els de Santa Cruz de Tenerife es van fer amb la primera edició d’un renovat Torneig U13 Ciutat de Tarragona que va lluir un ple absolut a les finals d’ambdues categories.

El Barça es va emportar una final que va aconseguir trencar en l’últim quart. Els de la Comunitat Valenciana van començar dominant el partit, en un partit que va començar amb poca anotació a causa dels nervis propis del moment (12-6). A poc a poc, es va anar animant el partit, i les petites estrelles van portar a col·lació el seu talent per la pista central de La Salle Tarragona. El partit continuava igualat, i València Bàsquet arribava dominant al descans per 31-26. Després del pas pels vestidors, Barça va pujar una marxa més i va demostrar el perquè encara no ha perdut aquesta temporada, donant-li la volta al partit al final del tercer període (44-46). L’últim quart només va tenir un color. Els de Barcelona van trencar el partit davant d’un València Bàsquet que es va diluir i així es van adjudicar la primera edició del Torneig U13 Ciutat de Tarragona després de vèncer per 50-72.

Prèviament es va disputar la final Plata que reunia al CB Cardedeu i Nàutic de Tenerife. Ambdós equips arribaven a la final sense conèixer la derrota però els tinerfenys van ser massa per als catalans. Amb autoritat, van dominar el partit i, en la primera meitat, van aconseguir obrir bretxa per poder anar-se’n al descans dominant per 8-29. Cardedeu va lluitar durant els 40 minuts i es van adjudicar el parcial del tercer període. Un últim quart igualat, en el qual Náutico de Tenerife va jugar amb la tranquil·litat de la renda aconseguida en la primera part, va certificar el títol per als tinerfenys que van aconseguir la victòria per 32-54.

El duel pel bronze en categoria Oro se'l va portar Joventut Badalona, que va superar al combinat Next Hoops per 63-55. Per la seua part, CB Santfeliuenc va fer el mateix en Plata i va superar CB Sant Josep de Badalona per 55-29.

L’entrega de trofeus va comptar amb la presència entre altres personalitats, del Regidor d’Esports, Berni Álvarez; el director del col·legi La Salle Tarragona, Víctor Neila i el president de la Asociación Bàsquet La Salle Tarragona, Jacob Rovira.

Premis individuals.

MVP Plata: José Ramón Rivera - Nàutic de Tenerife.

MVP Or: Biel Mas - Barça

Cinc ideal: Marc Vicente (Next Hoops), Biel Mas (Barça), José Ramón Rivera (Nàutic de Tenerife), Pau Gil (Joventut Badalona) i Adrián Szmit (València Bàsquet)