Una vuitantena de jugadors d’entre 6 i 18 anys han participat a la III Christmas Winners del CBT

Més de 80 jugadores i jugadors de diferents punts de la demarcació de Tarragona han participat a la tercera edició de la Christmas Winners del Club Bàsquet de Tarragona, que ha acabat aquest matí al pavelló del Serrallo. Es tracta d’unes jornades de tecnificació que el CBT organitza de la mà de l’empresa tarragonina Q10 Sports Winners, que des de 2012 és un referent a nivell estatal en la formació de jugadores i jugadors a les categories de base.

El director general de Winners, Francesc Xavier Canals, explica que «durant les sessions hem treballat els fonaments de tècnica i tàctica individual combinant aprenentatges generals amb altres a mida de cada jugador». «El focus el posem -subratlla Canals- en aquelles aptituds i competències de valor afegit, que són les que més difícilment es treballen en els entrenaments dels equips durant la temporada». «En aquest sentit, el nostre objectiu és aportar elements de millora diferencials en aspectes com el bot, el tir o la motricitat i el joc de peus, que massa sovint es donen per apresos i on sempre hi ha un marge de millora per al jugador que els segueixi treballant», remarca Canals.

Per la seva banda, la presidenta del CBT, Núria Grados, explica que «per al CBT aquestes jornades responen a un doble objectiu: la vocació que tenim de seguir millorant el nivell dels jugadors de la demarcació, no només els que competeixen defensant els colors del nostre club, sinó també els que ho fan a altres clubs de la província, tots hi sortim guanyant». «D’altra banda -sosté Grados- la Christmas Winners ens permet aprofundir en la monitorització que fem tot l’any del talent tarragoní, perquè els nostres equips de màxim nivell es nodreixen en molt bona mesura de jugadors que arriben d’altres clubs de la demarcació».