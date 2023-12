El CBT i el CB Salou enceten una segona volta crucial per tancar l’any

La LEB Plata no s’atura. La tercera divisió del bàsquet nacional no entén de festes nadalenques. D’aquesta manera, l’Ibersol CBT i l’OCA-Global CB Salou comencen demà la segona volta de la competició per acomiadar-se d’un any exigent per als dos equips. Les dinàmiques han sigut diferents. Per una banda, el CBT va assolir l’ascens de categoria amb un final de temporada trepidant, i ha acabat l’any amb un inici més que complicat a LEB Plata, convertint-se en el fanalet vermell del grup. D’altra banda, el CB Salou va tancar un malson de temporada amb el descens, però va ressorgir de les seves cendres mantenint la plaça als despatxos i confeccionant un projecte que està sent una de les sorpreses que lluita pel bloc alt de la categoria. Els dos equips enceten demà una segona volta crucial per als projectes i ho faran contra equips de la part baixa.

Amb Jorge Serna a la banqueta, l’equip tarragoní ha començat a millorar per assolir la permanència. Tot i mantenir problemes en els dos últims quarts de partit, l’aragonès ha aconseguit fer-se fort al Serrallo, on el seu equip ha sumat dues victòries en els tres partits que ha disputat a la banqueta. Demà, els blaus tornen al pavelló del Serrallo per tancar l’any i començar amb bon peu una segona volta que serà crucial. El duel contra el Fibwi Palma és vital per mantenir les esperances d’assolir l’objectiu. El conjunt balear és un dels rivals directes de la part baixa amb només quatre victòries. A més, Jorge Serna va destacar que «aquesta segona volta necessitem set victòries. Fixo la salvació als 10 triomfs i hem de començar el dissabte». Per aquest motiu, el tècnic cebetista va subratllar que «hem de millorar en totes les facetes del joc», a més, va obrir la porta a noves incorporacions per millorar la plantilla. Si els tarragonins poden sumar la victòria, empatarien amb els tres equips que comparteixen el destí dels blaus en posicions de descens, tenint la salvació a un triomf més de distància. En aquesta lluita podria ser clau també un cop de mà del CB Salou.

Els de Jesús Muñiz van patir una dura derrota contra el Sant Antoni tot just abans de Nadal. Aquesta va ser la segona i va servir per tallar en sec la ratxa de bones sensacions dels salouencs. Amb tot, aquesta taca no ha aconseguit esquitxar el bon inici dels de la Costa Daurada, que amb vuit victòries, se situen a la lluita per la part alta de la classificació. Els de Muñiz volen començar la segona volta tornant al camí de la victòria i ho hauran de fer contra el Palmer Bàsket. L’equip mallorquí es troba en posicions de play-out després de sumar una terrible ratxa de nou derrotes consecutives que va aconseguir tallar amb un triomf sobre la botzina a la darrera jornada. El panorama ha canviat dràsticament entre els dos equips respecte a l’inici de temporada. Llavors el Palmer arribava com un dels candidats a les primeres posicions i es va emportar el duel davant un Salou en fase d’adaptació després de les incorporacions de l’estiu. Demà, seran els salouencs els que començaran com a favorits de l’encontre.