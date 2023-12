La Salle recupera el torneig sub 13 'Ciutat de Tarragona'

L'Associació Bàsquet La Salle Tarragona organitza el 'I Torneig U13 Ciutat de Tarragona'. L'entitat groga recupera el seu prestigiós torneig de Nadal, amb aires renovats i una nova versió, amb 16 equips d'alt nivell en categoria preinfantil (U13) i un total de 40 partits.

La competició tindrà dues seus, el pavelló del Col·legi La Salle Tarragona i el pavelló Municipal de Sant Pere i Sant Pau, i tindrà lloc durant els dies 27, 28 i 29 de desembre, amb 16 equips entre els quals destaquen la presència de fins a cinc pedreres ACB com són el Barça, el València Basket, el Joventut Badalona, el Zunder Palencia i el Morabanc Andorra. El torneig comptarà també amb equips del territori català com el CB Granollers, el CB Santfeliuenc, el CB Sant Josep, la UE Montgat i el CB Cardedeu.

La Comunitat de Madrid també hi tindrà presència amb el Baloncesto Fuenlabrada, mentre que la Comunitat Valenciana també estarà representada pel CA Montemar. El quadrant el completarà Next Hoops, qui reuneix jugadors de diferents clubs d'àmbit internacional, Colegio École d'Asturies i RC Náutico de Tenerife, així com els amfitrions i organitzadors del torneig, l'Associació Bàsquet La Salle Tarragona.

La cita nadalenca promet als amants del bàsquet tres dies amb partits emocionants i moments inoblidables, amb joves que esdevenen autèntics talents emergents del nostre país.