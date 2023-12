Triomf agònic del CBT al Serrallo (68-66)

El CBT va sumar una victòria agònica contra l'Horta Godella per 68-66 que es va acabar de decidir a l'últim quart. Els blaus van pal·liar les debilitats dels tercers quarts amb jugades individuals i van saber patir per completar una tercera victòria importantíssima per a la salvació i per convertir el Serrallo en un fortí.

El missatge era clar, la victòria era necessària així que els de Serna van començar endollats. La primera va sortir amb un tir interior de Chazellas i Bright Mensah, que debutava davant l'afició cebetista, va allargar el bon inici fins a col·locar un parcial de 8-0. El Godella estava erràtic en atac i els blaus ho van haver d'aprofitar. L'opció era guanyar per dins amb Ferran Torres a la pista, i així ho va fer el jugador blau que, amb un toc suau i un tir des de sota de la cistella, va posar el +7 d'avantatge. El Godella va començar a despertar i, amb dos triples consecutius, van retallar distàncies fins a tancar el primer quart per 19-15.

Els dos darrers triples van fer mal als de Jorge Serna i la defensa del CBT va començar a patir per tapar espais. El conjunt valencià sempre trobava un jugador lliure a la línia exterior, però, amb tot, els tarragonins aconseguien sobreviure. Bright Mensah va arribar com un jugador decisiu amb l'esfèric i això es va traduir en la seva capacitat de fer un pas endavant i buscar finalitzar les jugades. Amb tot, els intents no van ser suficients enfront una defensa forta del Godella liderada per Olaizola. El CBT necessitava oxigen per aclarir els dubtes en el joc interior, així que la solució va arribar des de l'exterior. Adrià Duch va connectar un triple que va encendre el Serrallo. En el posterior contraatac, els tarragonins van recuperar la pilota i Duch va encestar el segon triple consecutiu. Amb el Godella contra les cordes, El pistoler Duch va encertar el tercer triple a uns metres de la línia per posar el +10 en el marcador. La tranquil·litat va durar ben poc. El Godella va decidir combatre el foc amb més foc i, amb dos triples i un tir interior d'Olaizola van recuperar la igualtat en el marcador. D'altra banda, el CBT funcionava a ràfegues. Jacob Boonyasith no tenia el seu dia i els seus tirs, tant des de l'exterior com des de sota la cistella, no entraven. Tot i que l'àrbitre va regalar l'última jugada del quart al Godella xiulant unes passes inexistents de Tugores, el marcador va anar 38-36 al descans.

La represa era un moment crític per als blaus. Els tercers quarts són el punt més dèbil dels blaus. I no va començar de la millor manera. Villa, des de la línia de tres, va capgirar el marcador per primera vegada en tot el partit. Amb tot, els cebetistes aconseguien sobreviure per davant a l'electrònic, però qualsevol intent de posar més distància a l'electrònic no era efectiu degut a les pèrdues de pilota blaves. Aquestes suposaven una condemna que el CBT intentava pal·liar amb grans jugades individuals com un alley-oop entre Tugores i Mendes. Els blaus van sobreviure a un Godella liderat per Olaizola i, amb un triple de David Fernández, els tarragonins van anar a l'últim quart amb 58-52 a l'electrònic.

A l'últim quart del Godella va tornar a prémer l'accelerador. Però, una vegada més, quan el CBT va veure les orelles al llop, la maquinària va començar a funcionar de la mà del director David Fernández. Jacob Boonyasith va connectar des de la línia de tir lliure i, en la següent jugada, va combinar amb Ferran Torres per posar el 63-56. El nord-americà va entrar al partit quan més se'l necessitava amb l'encert també del pivot. Poc després, un altre triple va donar 8 punts d'avantatge i oxigen per als tarragonins. Amb tot, el Godella va posar emoció amb l'encert en els tirs lliures. Els nervis afectaven els blaus i es tornaven erràtics a l'atac. Això ho va aprofitar el conjunt valencià per posar-se a tres de distància a l'últim minut de partit. Una personal a destemps de Chazelas va posar el Godella a dos a trenta segons per al final. S'havia d'anar a la guerra. El Godella la va tenir i, com no podia ser d'una altra manera, la va protagonitzar Olaizola que, amb un tir digne de remat de voleibol, no va aconseguir els dos punts per forçar la pròrroga. D'aquesta manera, el CBT va sumar una important tercera victòria.