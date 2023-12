L’escorta Bright Mensah, nou fitxatge del CBT

L’Ibersol CBT incorpora al seu roster el jugador nord-americà d’origen ghanès Bright Mensah. Es tracta d’un escorta anotador d’1,94 i 31 anys que la temporada passada va tenir un destacat paper al CB Tormes a la LEB Plata, amb unes mitjanes de 15,3 punts, 2,9 rebots i 2,1 assistències per partit en gairebé 27 minuts de joc. Mensah destaca per ser un gran llançador (53,2% en llançaments de 2 punts i 38,2% en triples) i un jugador resolutiu en l’1x1 gràcies a la seva velocitat i la seva tècnica individual. L’escorta té, a més, una dilatada experiència a diversos països europeus com Portugal, Alemanya, etc.

L’entrenador del CBT, Jorge Serna, ha valorat molt positivament una incorporació que “ens ha d’ajudar a tenir més pegada sobretot en atac, especialment pel que fa als triples i la capacitat per desbordar des de fora les defenses rivals”. Serna considera molt important “tenir una altra referència en aquest sentit per ser més imprevisibles a nivell ofensiu, tot i que és un jugador que per les seves facultats atlètiques ens ajudarà també en defensa i en el rebot”.

Bright Mensah s’incorporarà als entrenaments de l’Ibersol CBT aquesta mateixa setmana i ja estarà a disposició del cost tècnic el proper partit de la LEB Plata, que portarà els tarragonins a la pista del segon classificat de la categoria, el Benicarló.