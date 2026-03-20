BÀSQUET
El CBT s'encomana al Serrallo per disputar un duel clau pel lideratge
Els blaus volen el pavelló ple per guanyar el Mollerussa
El CB Tarragona té aquest dissabte a les 19 h un partit crucial. El lideratge està en joc i el conjunt tarragoní s’encomana al pavelló del Serrallo per batre el totpoderós Mollerussa. L’equip lleidatà només ha perdut dos partits aquesta temporada i el CBT ha sigut un dels que l’han fet sagnar. Ara, dissabte, té a la seva mà l’oportunitat de repetir la gesta i apoderar-se de la primera posició, una plaça de privilegi de cara al play-off d’ascens.
«L’ambient dels darrers partits i de tota la temporada ha sigut molt bo. S’ho han guanyat els jugadors», va apuntar el tècnic Toni Larramona. Amb tot, des del club fan una crida a omplir de nou el Serrallo: «Aquest és un assaig total d’un partit de play-off. A veure com respon el Serrallo».
Els blaus estan a un triomf dels lleidatans. Després del triomf de la primera volta, una victòria ara igualaria els dos equips a la classificació, però la balança es decantaria per al CBT. El play-off ja està assegurat, ara, la primera posició és el premi final: «Tenim molt més a guanyar que de perdre. Qui té la pressió és el Mollerussa», va destacar.
«A la primera volta, vam guanyar amb la nostra essència. Si competim bé i estem encertats en defensa tirarem endavant el partit», va apuntar Larramona. L’equip lleidatà arriba com l’equip més anotador del grup, però el CBT també té les seves virtuts. Els blaus tenen el millor joc interior de la categoria, amb un Loras i Buscail endollats. «Serà un partit molt igualat, amb nervis i un punt emocional», va definir el tècnic blau. La primera posició està en joc al pavelló del Serrallo i els blaus intentaran assaltar el tron esperonats pels seus aficionats.