HOQUEI
El camí de la Copa comença amb un derbi entre Reus i Calafell
Els dos equips es tornen a trobar a primera ronda del torneig del KO amb la il·lusió i ambició d'aixecar el títol
Aquesta tarda engega la Copa del Rei d'hoquei patins i, com l'any passat, serà amb un derbi entre el Reus Deportiu i el CP Calafell. Tots dos equips arriben al torneig del KO amb diferents sensacions i posicions, però amb l'ambició i la il·lusió per aixecar el títol. El Reus com a defensor de la corona i el Calafell com a aspirant revulsiu, però només un podrà allargar la lluita més d'un partit.
Enguany, la Copa es disputa a Sant Sadurní d'Anoia i el partit inaugural serà el derbi. Ja passat un any des que els roig-i-negres van aixecar un títol que va ser històric per a l'entitat reusenca: «Va ser un dia màgic. La veritat és que no tenim sentiment de revàlida, perquè som conscients de la dificultat del repte, però estem carregats d'il·lusió», va destacar el tècnic del Reus Jordi Garcia.
El Reus arriba al torneig amb un gran estat de forma. Després de vèncer al Trissino i golejar a l'Igualada, es van posar a la butxaca el bitllet a la final a vuit de la Champions i la 4a posició a la lliga. «Fa molt de temps que treballem perquè l'equip arribés a aquest tram de la temporada a punt físicament, mentalment i també amb un bon nivell d'hoquei», va subratllar Garcia.
El CP Calafell arriba a la cita amb la il·lusió carregada de fer un bon paper. Les sensacions, però, no són les millors. De fet, el tècnic del Calafell Guillem Cabestany va explicar a Diari Més que «els darrers dos empats, sobretot el del Caldes, ens han trencat una mica a nivell de resultats i també a nivell de joc».
El favorit
A les 18.15 h encetarà un derbi de contrastos, però amb la intensitat que suposa un partit de quarts de Copa del Rei. Tant Garcia com Cabestany han volgut deixar enrere la pressió que suposa ser el favorit. «El Reus està a un nivell de joc excel·lent i és l'equip més en forma del torneig. Aconsegueix tancar l'equip rival, dominar-lo i controlar bé el temps. Ara mateix és el pitjor rival que podíem tenir. Potser el dia del sorteig no, però ara mateix sí», va destacar Cabestany.
Pel que fa a Jordi Garcia, el tècnic del Reus va apuntar que «juguem contra un equip difícil que es va reforçar molt bé. Fa dos anys que el Calafell perd a quarts i té l'obligació d'intentar passar a semifinals. Respectem moltíssim el rival i som conscients que serà molt complicat».
Fa un mes, Reus i Calafell es van enfrontar en un duel que va dominar el conjunt roig-i-negre per 5-3. «Va ser un partit dur. Ens van dominar i van ser superiors, però treballem perquè en aquest partit no passi. En centrem en el Reus, no mirem més enllà i tenim preparades les nostres armes per contrarestar un rival molt potent», va apuntar Cabestany. La clau, per al de Calafell, és que l'equip «sigui regular al llarg de tot el partit, la inconsistència ens ha fet mal».
Garcia també té present el partit de lliga i està convençut que el Calafell «vindrà amb la màxima ambició i fortalesa possible. La Copa és un món a part i tinc la sensació que em trobaré un rival molt diferent».
El Reus arribarà amb l'única baixa de Càndid Ballart, però amb confiança en Nil Viña «estic tranquil amb ell perquè ha demostrat que està preparadíssim».
La segona i l'última
Per a Jordi Garcia i Guillem Cabestany aquesta és una edició de moltes. Són dos entrenadors veterans de mil batalles que saben bé la dificultat del torneig. Amb tot, serà la segona per als joves Carles Casas i Pol Martínez. «Ja els he explicat bé que estrenar-se i guanyar no és normal. Portar 18 anys sense aixecar el títol és més normal», va destacar rient Jordi Garcia.
D'altra banda, el jugador del Calafell Jepi Selva viurà la seva darrera Copa del Rei. El vallenc es retirarà a final de curs i, en la seva carrera, n'ha guanyat dues. «Serà especial, però no suposarà cap càrrega extra perquè ja ha viscut mil i una batalles».
Reus i Calafell enceten el seu camí en el torneig del KO plegats, però només un podrà lluitar per ser a la final de diumenge.