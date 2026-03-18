El Nàstic es prepara per afrontar les deu finals que dictaran sentència
Els grana han de jugar contra els tres equips que pugnen per la salvació
El Nàstic de Tarragona ha entrat de ple a la recta final de la temporada. Resten deu partits per tancar la Primera Federació i, per als grana, són deu finals per assolir la permanència. Ara mateix, sobre el Nàstic hi penja l'espasa de Damocles. A un punt del descens, el marge d'error és mínim en aquests deu partits i qualsevol error pot ser devastador.
Els tarragonins entren a la recta final amb una injecció de confiança després del bon partit quallat contra el Sabadell en l'inici de l'era Pablo Alfaro. Amb tot, les bones sensacions es necessiten al principi de curs i el que fa falta al final és sumar de tres en tres. De les deu finals, quatre es jugaran al Nou Estadi Costa Daurada i sis fora de casa.
La primera d'aquestes finals és diumenge en terres andaluses. L'Algeciras posarà a prova la fiabilitat de l'equip de Pablo Alfaro en un territori on els grana sumen una victòria i tres de les pitjors derrotes de tota la temporada.
Tots els partits restants són finals, però n'hi ha tres que estan marcats amb vermell en el calendari i dos són al Nou Estadi. Ara mateix, hi ha tres equips més a banda del Nàstic que lluiten per fugir de la 16a posició, l'única plaça de descens en disputa. I el Nàstic s'ha d'enfrontar contra tots ells. El Juventud Torremolinos arriba a Tarragona la pròxima setmana en un partit clau per allunyar-se de la part baixa. Els andalusos sumen 5 jornades puntuant, fet que els ha allunyat ja a tres del Real Murcia, l'equip en descens.
Precisament, l'equip murcià serà el següent en arribar al Nou Estadi en la jornada 32. Fa menys d'un any, Nàstic i Real Murcia van jugar dues finals en la lluita per l'ascens de la categoria i, enguany, amb projectes renovats i ambiciosos, jugaran tota una final per evitar el descens. El tercer equip implicat a la part baixa és el més modest, el Tarazona. Els de Pablo Alfaro els visitaran en la jornada 36, l'antepenúltima del curs, i apunta que serà en un moment dramàtic. El duel serà dur, també perquè l'estil de joc del Tarazona al seu camp sempre ha causat problemes al Nàstic, fins i tot quan l'equip estava bregant per posicions més ambicioses en anys anteriors.
A banda dels duels amb rivals directes, el Nàstic també s'ha d'enfrontar contra el Marbella i el Sevilla Atlético, equips enfonsats en el descens que, ara mateix, estan a nou i dotze punts dels grana respectivament. Tots dos, amb l'Atlético Sanluqueño i el Betis Deportivo, formen la llista d'equips gairebé condemnats que permeten que només hi hagi una posició a evitar. Amb tot, en les darreres jornades tot pot passar i més tenint un Sanluqueño a set punts de la salvació.
Després de les bones sensacions assolides contra el Sabadell, l'equip d'Alfaro afronta la recta final amb optimisme, però amb la mateixa exigència. Els grana necessiten continuïtat i arribar al tram final depenent de si mateix. De moment, la primera de les deu finals es jugarà aquest diumenge al camp de l'Algeciras.