El CV Sant Pere i Sant Pau Femení tanca un curs d'excel·lent amb un final agredolç

Les 'rojillas' van tancar la salvació aviat i van poder somiar amb l'ascens

L'equip del CV Sant Pere i Sant Pau Femení, amb els tècnics Eduardo López i Lorena Weber i l'afició desplaçada en el darrer partit de lliga.

El CV Sant Pere i Sant Pau Femení va tancar la seva temporada el darrer cap de setmana amb una nota d'excel·lent, però amb un final agredolç. Les tarragonines van debutar enguany a Primera Nacional amb un equip jove i inexpert en el qual només una jugadora tenia experiència a la categoria. L'objectiu era la permanència i aquesta es va aconseguir per la via ràpida al desembre i l'equip tarragoní es va guanyar el somni per lluitar per l'ascens.

«La valoració és molt positiva. Era el nostre primer any i jugàvem tan bé que les expectatives van anar creixent durant el curs fins a començar a parlar sobre fases d'ascens i la Superlliga 2 i vam acabar amb un final agredolç», va apuntar l'entrenador cooperativista Eduardo Sánchez. «Em sap greu perquè al final ha sigut una decepció per a l'equip, però jo els dic que poden estar orgulloses perquè han tancat la temporada competint al màxim i amb un gran nivell de joc. Enguany hem debutat a la categoria i això ha de servir d'aprenentatge», va assenyalar.

Revelació

L'equip tarragoní va engegar l'any sorprenent a tothom. El debut a la Primera Nacional no va ser fàcil, sobretot situat en un subgrup lluny d'altres equips catalans i amb despeses considerables amb els desplaçaments a les Illes Balears. Amb tot, partit rere partit, el conjunt d'Edu Sánchez va acumular confiança i victòries tancant l'objectiu de la permanència ben aviat. Al desembre, les tarragonines ja feia setmanes que tenien a la butxaca la permanència i van classificar-se al subgrup de l'ascens a Superlliga 2 amb un balanç de 9 victòries i només 1 derrota.

En aquesta segona fase del torneig, les tarragonines van bregar per les dues places de l'ascens fins a la recta final. «Al febrer, coincidint amb algunes baixes per molèsties físiques, ens va començar a costar una mica més els partits. La Primera Nacional és molt llarga i els rivals van arribar millor, però vam tancar el darrer partit competint de valent contra el Rivas i acabant amb el cap ben alt malgrat la derrota», va destacar Sánchez.

L'equip va superar les expectatives assolint la permanència per la via ràpida

Finalment, les places per l'ascens les van ocupar el Rivas i el Mayurqa, equip que va dominar amb un ple de victòries. «En la primera fase vam vèncer al Mayurqa a la seva pista i aquell va ser el darrer partit que van perdre. Era un equip amb jugadores més experimentades en categories superiors i tard o d'hora havien de fer el pas endavant», va explicar Sánchez. Les tarragonines van acabar en quarta posició amb 13 punts.

Aprenentatge

«Vam gaudir de valent i després van arribar moments difícils, però ens ha servit per demostrar del que podem fer i també per aprendre molt, que era l'objectiu». Estic orgullós de la feina de l'equip», va destacar el tècnic. No hi ha res a retreure d'un equip que ha fet xalar el pavelló i ha demostrat el seu potencial per emplaçar la lluita per l'ascens la pròxima temporada. «Ha sigut un any de debut molt bo i tenim molt de marge per créixer», va cloure Sánchez.

