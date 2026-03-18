VOLEIBOL
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení tanca un curs d'excel·lent amb un final agredolç
Les 'rojillas' van tancar la salvació aviat i van poder somiar amb l'ascens
El CV Sant Pere i Sant Pau Femení va tancar la seva temporada el darrer cap de setmana amb una nota d'excel·lent, però amb un final agredolç. Les tarragonines van debutar enguany a Primera Nacional amb un equip jove i inexpert en el qual només una jugadora tenia experiència a la categoria. L'objectiu era la permanència i aquesta es va aconseguir per la via ràpida al desembre i l'equip tarragoní es va guanyar el somni per lluitar per l'ascens.
«La valoració és molt positiva. Era el nostre primer any i jugàvem tan bé que les expectatives van anar creixent durant el curs fins a començar a parlar sobre fases d'ascens i la Superlliga 2 i vam acabar amb un final agredolç», va apuntar l'entrenador cooperativista Eduardo Sánchez. «Em sap greu perquè al final ha sigut una decepció per a l'equip, però jo els dic que poden estar orgulloses perquè han tancat la temporada competint al màxim i amb un gran nivell de joc. Enguany hem debutat a la categoria i això ha de servir d'aprenentatge», va assenyalar.
Revelació
L'equip tarragoní va engegar l'any sorprenent a tothom. El debut a la Primera Nacional no va ser fàcil, sobretot situat en un subgrup lluny d'altres equips catalans i amb despeses considerables amb els desplaçaments a les Illes Balears. Amb tot, partit rere partit, el conjunt d'Edu Sánchez va acumular confiança i victòries tancant l'objectiu de la permanència ben aviat. Al desembre, les tarragonines ja feia setmanes que tenien a la butxaca la permanència i van classificar-se al subgrup de l'ascens a Superlliga 2 amb un balanç de 9 victòries i només 1 derrota.
En aquesta segona fase del torneig, les tarragonines van bregar per les dues places de l'ascens fins a la recta final. «Al febrer, coincidint amb algunes baixes per molèsties físiques, ens va començar a costar una mica més els partits. La Primera Nacional és molt llarga i els rivals van arribar millor, però vam tancar el darrer partit competint de valent contra el Rivas i acabant amb el cap ben alt malgrat la derrota», va destacar Sánchez.
Finalment, les places per l'ascens les van ocupar el Rivas i el Mayurqa, equip que va dominar amb un ple de victòries. «En la primera fase vam vèncer al Mayurqa a la seva pista i aquell va ser el darrer partit que van perdre. Era un equip amb jugadores més experimentades en categories superiors i tard o d'hora havien de fer el pas endavant», va explicar Sánchez. Les tarragonines van acabar en quarta posició amb 13 punts.
Aprenentatge
«Vam gaudir de valent i després van arribar moments difícils, però ens ha servit per demostrar del que podem fer i també per aprendre molt, que era l'objectiu». Estic orgullós de la feina de l'equip», va destacar el tècnic. No hi ha res a retreure d'un equip que ha fet xalar el pavelló i ha demostrat el seu potencial per emplaçar la lluita per l'ascens la pròxima temporada. «Ha sigut un any de debut molt bo i tenim molt de marge per créixer», va cloure Sánchez.