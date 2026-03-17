FUTBOL
L'anàlisi del Poblense-Reus: Caràcter i futbol per tallar la mala ratxa
El Reus FC Reddis suma un triomf important contra el Poblense per sumar bones sensacions
El Reus FC Reddis va sumar el darrer diumenge una victòria vital. El conjunt de Marc Carrasco va assolir una gran remuntada al camp del Poblense que suposa tota una injecció de confiança necessària per afrontar les darreres jornades de competició. Resten set jornades per acabar la lliga, set finals que el Reus està preparat per lluitar per assolir un objectiu il·lusionant.
El de diumenge no va ser el millor dels escenaris per als reusencs. Els de Marc Carrasco arrossegaven una dinàmica negativa de quatre jornades sense guanyar i dues derrotes consecutives. De fet, l'última victòria va ser contra un equip balear, el Porreres, el 8 de febrer. A més, en la primera acció de perill del rival, el Poblense va marcar l'1-0. Deu minuts i un mastegot directe a la mandíbula en un camp en el qual cap rival havia guanyat. Però el Reus no es va rendir.
Si una cosa ha demostrat en aquest equip en els darrers partits és que és capaç de reaccionar en els cops. Ho va fer contra l'Atlètic Balears per igualar l'1-1 abans de caure i també contra el Poblense. Les bones sensacions es van transformar en encert amb els gols de Pol Fernández Morales i Miquel Ustrell. Cinc minuts de superioritat i bogeria que van significar una victòria cabdal per mantenir-se en posicions de play-off.
REACCIÓ
«Diu molt del caràcter d'aquesta plantilla venir al camp on ningú havia guanyat, quedar-se per darrere en el marcador en la primera ocasió del rival, i voler i anar per assolir la remuntada», va destacar en el postpartit el tècnic reusenc. Carrasco va destacar el sentiment i la determinació d'una plantilla que ja acumula moltes gestes a l'esquena i es deixa la pell per sumar alguna més. En definitiva, com va dir Carrasco «ni abans eren tan dolents ni ara tan bons, hem de ser estables».
Els reusencs tornen aquest cap de setmana a les Balears per jugar contra l'Andratx. El triomf contra el Poblense ha ajudat a recuperar la confiança en un moment clau del curs i, ara, toca seguir el camí amb el mateix caràcter i el mateix futbol. I el Reus ha demostrat que té arguments més per creure en aquest equip.