CICLISME
Tarragona es prepara pel Tour amb una vintena d'activitats
La façana de l'Ajuntament comptarà amb un compte enrere i diversos edificis s'il·luminaran de color groc
Tarragona ha programat diverses activitats preTour en motiu d'un dels esdeveniments esportius més importants del món que aterrarà a la ciutat al juliol. Sota el lema Tarragona, el Tour a casa, s'han preparat nombroses propostes educatives, culturals i esportives obertes a tota la ciutadania. Es tracta d'un projecte impulsat per l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya que es durà a terme els pròxims mesos per implicar tota la ciutadania en la sortida de la segona etapa del Tour de França 2026.
Els nou municipis del Camp de Tarragona i el Baix Penedès per on passarà el Tour també seran partíceps de les activitats els dies previs a l’esdeveniment. Des de la Diputació de Tarragona, que coordina la participació d’aquests municipis, es proveirà de diferents elements decoratius per tal que l’ambient de la cursa es visqui prèviament entre els veïns i veïnes de Cunit, Roda de Berà, el Creixell, el Vendrell, Torredembarra, Altafulla, la Pobla de Montornès i la Riera de Gaià.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que aquest «és un projecte de ciutat i de territori que té l'objectiu d'implicar a tota la ciutadania. Més enllà de l'enorme projecció internacional que tindrà el pas del Tour per casa nostra, aquesta cita serà una festa col·lectiva que es viurà a peu de carrer, compartint amb veïns i veïnes, clubs i entitats». En aquest sentit, Viñuales ha assenyalat que la finalitat del programa «és que la ciutadania sigui l'autèntica protagonista». «El Tour passarà per Tarragona només un dia, però el seu record el farà la gent de la ciutat i el territori, deixant un llegat que durarà anys», ha conclòs.
Per la seva banda, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha manifestat que «des de la Diputació de Tarragona treballem per donar resposta als reptes de mobilitat que suposa el pas d’aquest esdeveniment als nou municipis per on passa la prova i, alhora, perquè puguin sentir el batec previ del Tour. El pas del Tour per la nostra demarcació és una oportunitat única per posicionar-nos com a una destinació de cicloturisme de primera magnitud».
«Pel Camp de Tarragona, l'arribada del Tour representa una oportunitat única de projecció esportiva, turística i cultural; i ,alhora, una demostració de la capacitat de Catalunya per organitzar grans esdeveniments internacionals», ha destacat la representant territorial de l'Esport al Camp de Tarragona, Estefania Serrano, qui ha assenyalat que el valor del Tour «va més enllà de la competició. És un projecte transversal que combina esport, educació, recerca, cultura i territori».
Espectacle de drons
El programa inclou iniciatives de diferents àmbits i adreçades a tots els públics. El primer acte arribarà el pròxim 26 de març, quan faltaran cent dies pel Gran Depart del Tour de França 2026 -el 4 de juliol-. L'objectiu és que tothom pugui viure i compartir el compte enrere d'aquest gran esdeveniment a través d'un acte festiu que tindrà lloc a la plaça de la Font i que serà simultani amb la resta de municipis participants en el Tour.
Un dels principals moments d'aquest acte serà quan, polsant un polsador, s'engegarà el compte enrere en una pantalla ubicada a la façana de l'Ajuntament de Tarragona. Tant la façana del consistori com el monument de la Torre dels Vents, el Mercat Central i edificis de la Diputació de Tarragona com el Palau de la Diputació de Tarragona, la futura seu operativa de la plaça Imperial Tarraco i la seu de la Diputació al Vendrell -situada a l’antiga Biblioteca Popular- s'il·luminaran de groc. A més, tant a la façana de l'Ajuntament de Tarragona com des de la futura seu operativa de la Diputació de Tarragona s'instal·larà una pantalla que projectarà el compte enrere.
El 27 de març tindrà lloc Le Dictée du Tour, que se celebrarà a les 11 hores l’Amfiteatre de Tarragona amb més d'una cinquantena d'alumnes de cinquè i sisè de primària de centres educatius de la ciutat. Vuit dels alumnes participants en aquest Dictat del Tour guanyaran una entrada per accedir al Village, el recinte d’animació i promoció oficial de la cursa que s'ubicarà a la zona de les grades del Parc Francolí i on hi haurà els esportistes participants.
Una altra de les activitats educatives destacades arribarà el 29 d'abril de la mà del projecte Passaport Edunauta impulsat per l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET). Alumnes d’entre 6 i 12 anys de diversos centres educatius de la ciutat exposaran els seus treballs i entrevistaran a l’exciclista Francesc León. Aquesta activitat serà la que culminarà el treball que s'haurà fet setmanes abans a les aules amb relació al Tour de França, investigant el recorregut de la cursa, els guanyadors històrics, el vocabulari del ciclisme i la relació d'aquesta cita esportiva amb Tarragona.
Un dels grans esdeveniments del programa serà la Bicicletada popular, una cita que la ciutat recupera i que serà possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació de Tarragona. La Bicicletada Popular, que tindrà lloc el 31 de maig al matí, s'obrirà a tothom a través d'una inscripció prèvia per poder pedalejar el mateix circuit que els ciclistes del Tour faran el 5 de juliol per l'interior de la ciutat. La intenció és que a partir d'aquest any, aquesta cita esportiva popular es consolidi com un esdeveniment anual a la ciutat.
Entre els actes culturals destaca l’exposició dedicada als mallots ciclistes històrics, que es podrà veure del 18 de maig al 28 de juny a l’Espai Turisme de l’Antic Ajuntament de Tarragona.
Un altre dels actes culturals arribarà el 18 d’abril amb el Dixie & bicicleta, un concert en moviment protagonitzat per la Big Bike Orchestra, que el públic podrà seguir desplaçant-se amb bicicleta o amb algun vehicle alternatiu. El moment més visual del programa arribarà el 30 de juny amb un espectacle de drons amb figures relacionades amb el ciclisme, que tindrà lloc a la Punta del Miracle en el marc del Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona.
El 20 de maig es retrà homenatge a una dotzena de ciclistes de la demarcació que han participat en alguna edició del Tour de França. Es tracta d'un acte institucional que reunirà esportistes, clubs, familiars i representants del món del ciclisme. La creació de murals artístics és una altra de les activitats culturals que es duran a terme. Entre les propostes que s'estan treballant, també s'inclou la d'acollir el Museo del Deporte, que tindrà una especial atenció en el ciclisme.
La programació també inclourà activitats per al públic jove de la ciutat, amb cinema, tallers de circulació segura amb bicicleta, jocs d’enigmes, sessions de ciclo indoor i exhibicions de pumptrack -circuit tancat amb petits turons i revolts per on es pot circular amb bicicleta-. Totes aquestes activitats es faran a partir del 28 de maig i s'allargaran fins principis de juliol.
Paral·lelament, des de la Xarxa de Centres Cívics es desplega el projecte de la CivicCleta, amb activitats des d'aquest mes de març i fins a finals de maig amb tallers d’autoreparació, cursos per aprendre a anar en bicicleta, activitats infantils i sessions de manteniment bàsic per fomentar la mobilitat sostenible.
A més, el programa inclourà activitats per dinamitzar la ciutat amb una ruta de tapes del Tour i un passaport comercial, pensats per dinamitzar el comerç local i apropar la ciutadania a l’esperit del Tour de França abans de la seva arribada. També en els pròxims mesos, la ciutat es vestirà de Tour amb motius florals i d'il·luminació vinculada al ciclisme.