L’Ibersol CBT guanya patint a Calvià (60-62) i dissabte que ve assaltarà el liderat al Serrallo davant el Mollerussa
Els de Toni Larramona han sabut patir fins al final per emportar-se un triomf que els consolida a la segona posició de la Tercera FEB
Victòria molt treballada de l’Ibersol CBT en el seu desplaçament a Calvià, l’únic equip que ha guanyat al Serrallo aquesta temporada. Els de Toni Larramona han sabut patir fins al final per emportar-se un triomf per 60-62 que els consolida a la segona posició de la Tercera FEB i els permetrà assaltar el liderat el proper dissabte al Serrallo davant el primer classificat, el Mollerussa.
Els primers minuts eren d’igualtat i poc encert, especialment per part dels tarragonins. Després que un triple d’Iker Fernández empatés a 10, un parcial de 7-0 obria escletxa per als locals i forçava el primer temps mort de Toni Larramona. Després del parèntesi, tímida reacció liderada per Buscail i Issouf, tot i que els mallorquins tancaven el primer període amb 19-15.
Una esmaixada i dos triples del Calvià estiraven la renda fins al 27-18 en començar el segon. Loras i Campeny responien també des dels 6,75 i una safata d’Stefanuto completava un parcial de 2-10 per posar el 29-28. La millora en defensa permetia allargar la dinàmica i una acció de Loras al pal baix posava per davant als del Serrallo per primer cop: 31-32, resultat amb el que s’arribava a la mitja part.
Tornant del descans, un 6-0 capgirava el marcador. La cosa anava de parcials i la resposta del CBT era un contundent 0-13 amb protagonisme per a David Fernández, Stefanuto i Duch (37-43). Però el Calvià no abaixava els braços: Aguilera empatava a 45 i els mallorquins tancaven el tercer quart per davant: 48-47.
Els de Toni Larramona es tornaven a posar per davant només començar el període definitiu, amb rendes que arribaven als 5 punts en diverses ocasions, però que no remataven la feina. Un 2+1 d’Stefanuto i una cistella de Buscail marcaven un 56-62 a menys de dos minuts per al final.
Si no era definitiu era per la irrupció de Marc Garcia, que ja havia estat el botxí del CBT en el partit d’anada. El base retallava fins a només 2 punts en un obrir i tancar d’ulls i tenia l’oportunitat d’empatar des del tir lliure. Aquest cop, però, ha sortit cara i el partit ha acabat amb 60-62.