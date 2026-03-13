FUTBOL
L’era Alfaro comença amb el major dels reptes: vèncer el líder Sabadell
El conjunt arlequinat suma nou jornades consecutives a la part més alta de la classificació
L’era Pablo Alfaro al Nàstic de Tarragona comença avui. El tècnic grana ha tingut només quatre dies per preparar l’equip contra el major dels reptes: batre el flamant líder de la categoria, el Sabadell. El conjunt arlequinat representa allò que la directiva grana volia al principi de curs. Un equip líder amb jugadors revalorats, amb un estil de joc vistós i dominant i un tècnic amb les idees clares. Això sí, està clar que el projecte va ser molt millor planificat.
Aquest vespre l’atenció tornarà a un Nou Estadi tocat, però amb ganes de veure millores en el seu equip. Alfaro ha tingut poc temps, però el que té entre cella i cella és la competitivitat, un factor que s’ha trobat a faltar en les darreres jornades. Al davant hi ha un rival amb el qual ja s’ha enfrontat en dues ocasions i, curiosament, ho ha fet amb dos entrenadors diferents.
El Sabadell aterra a Tarragona després de sumar nou jornades consecutives en la primera posició. Els de Ferran Costa s’han refet d’una dinàmica irregular de quatre partits sense guanyar amb la fortalesa de la Nova Creu Alta. Això sí, a domicili encara tenen un compte pendent, perquè no guanyen des del 18 de gener. Amb tot, els arlequinats continuen sent el segon millor visitant del grup.
Els de Ferran Costa destaquen per ser un equip superior al rival amb la pilota. El control de la possessió i la capacitat d’aprofitar els errors del rival són els seus punts forts. De fet, el Nàstic ho va tastar de la primera mà en el duel disputat a la Nova Creu Alta. Llavors, l’equip entrenat per Luis César encara va poder esgarrapar un punt miraculós assolint el 0-0.
Malgrat el resultat, el duel va ser gairebé un monòleg arlequinat, amb múltiples ocasions per guanyar i amb dos protagonistes destacats: Albert Orriols i Quadri Liameed. Tots dos formen la millor sala de màquines de tota la categoria i, a més, són els jugadors revelació. Contra el Nàstic, tant Urri com Quadri van fer el que van voler, condueixen l’esfèric amb decisió i són guanyadors de duels. En definitiva, experts en ofegar les idees del rival.
En atac, Coscia i Escudero destaquen com els pitxitxis amb set gols. Són bons rematadors, però tenen els millors generadors. López-Pinto és l’extrem més perillós, amb una gran capacitat per deixar enrere els defensors, precisió en els centres i bon xut.
A més, el punt fort de l’equip està a la defensa. Amb 15 gols, és, amb diferència, l’equip que menys rep de la categoria. Aquesta és una bona combinació d’una defensa fèrria guanyadora de duels i un porter en un gran estat de forma com Diego Fuoli. En definitiva, si un equip és líder, normalment és per la seva mestria a les àrees.
El retorn de Godoy
Qui estarà en el centre de les mirades serà Alan Godoy. L’exgrana torna a Tarragona després d’un retorn fallit el mercat d’hivern del curs passat. Llavors, va arribar amb el Barça B i no va ser ben acollit. Ara, amb el Sabadell, tornarà a ser protagonista tant a la gespa com a la grada.