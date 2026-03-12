HOQUEI
El Reus Deportiu està decidit a segellar el bitllet a la final a vuit a casa
Un triomf contra el Trissino confirmaria la classificació, igual que una punxada de l’Igualada
El Reus Deportiu Brasilia vol anar-se'n avui a dormir amb la classificació de la final a vuit de la Champions sota el braç. Resten tres jornades per tancar la fase de grups, però els roig-i-negres poden deixar la feina feta si avui guanyen al Trissino o si l'Igualada perd contra el Barça.
Els de Jordi Garcia afronten el partit amb un doble incentiu. Primer, la classificació a casa amb una Bombonera plena i, segon, per venjar-se contra el Trissino.
L'equip i aficionats tenen molt present el duel disputat contra el campió italià al seu pavelló. El partit es va escapar en els darrers segons i els de Jordi Garcia van sortir derrotats per 4-3 després d'un partit heroic per igualar el marcador. «Tenim moltes ganes de treure'ns l'espina del partit de la primera volta», va reconèixer el tècnic reusenc.
El Trissino arriba avui a la Bombonera en plena forma. El darrer cap de setmana va assolir el títol de campió de la Copa d'Itàlia i té la lliga encarrilada. Jordi Garcia va definir l'equip italià com «un equip que ataca molt bé. Té 8 jugadors de primer nivell amb molta potència ofensiva. Els seus dos porters són els de la selecció italiana i té una gran capacitat per canviar el ritme dels partits».
El triomf contra el Trissino té un esgraó més d'importància, perquè el Reus no es conformaria amb la classificació, sinó que també tindria opcions per avançar a l'equip italià a la classificació. «Som conscients que queden tres jornades, estan a tres punts i tenen l'average amb un gol, els hauríem de guanyar i després sumar algun triomf més contra Porto o Barça, és difícil», va explicar Garcia.
Primer, però els roig-i-negres es concentren en certificar la classificació matemàtica. Aquesta també pot arribar de manera externa. L'Igualada està a sis punts de distància amb nou punts en joc. A més, l'empat beneficiaria el Reus. D'aquesta manera, una derrota de l'Igualada al Palau Blaugrana faria del Reus equip de la final a vuit. «Tindrem un ull posat al partit del Palau Blaugrana i en funció del resultat que es doni allí podrem fer diferents coses».