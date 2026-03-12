FUTBOL
El planter del Nàstic se centra en la permanència
Així ho va transmetre el capità Óscar Sanz
La plantilla del Nàstic de Tarragona ja treballa a contrarellotge per adaptar-se al mètode de Pablo Alfaro. Divendres és l’estrena contra el líder, el Sabadell. Aquesta serà la primera de les onze finals que té per davant l’equip per assolir la permanència.
El capità grana, Óscar Sanz, va posar veu al vestuari ahir en roda de premsa. «Queden onze finals i hem de sumar cada cap de setmana» va destacar. A més, va afegir que «hem de jugar cada partit com si fos l’últim. No en queda una altra, nosaltres ens hem ficat aquí i nosaltres hem de sortir». La clau és la competició, un gen que Alfaro ja està tractant d’injectar en els seus jugadors. L’altra, la intensitat, perquè Óscar Sanz també va reconèixer que si l’equip no juga al 100% tots els partits, ho tindrà molt difícil per competir per la salvació.
Aquest any, els jugadors del Nàstic ja han vist passar tres entrenadors. «La sensació és de responsabilitat i culpa», va apuntar Sanz. «Estem en un club i una ciutat exigent. Cap de nosaltres està rendint en el nivell esperat». «Hem de parlar menys, treballar molt i demostrar-ho en el camp», va destacar.
Alfaro ja treballa en el seu pla de xoc per activar una plantilla del Nàstic tocada a nivell mental. El tècnic va confirmar ahir durant la trobada d'entrenadors que ja s'està reunint un a un amb els jugadors per «desbloquejar la situació». Al davant té una plantilla tocada: «Hem rebut cops molt durs, aixecar-se és difícil, però no queda una altra», va subratllar Sanz. El millor remei és la confiança que donen les victòries i, també, assumir la realitat: caldrà lluitar i molt per la salvació.
Objectiu permanència
Ara mateix, el Nàstic de Tarragona es troba en posicions de descens. L'empat del Real Murcia contra el Marbella d'ahir situa a l'equip en la zona vermella de la classificació. Al davant hi ha onze partits per acabar la lliga, onze finals, com va indicar el capità. Segons en temporades anteriors, aquesta s'aconsegueix sumant entre 45 i 48 punts, el que significa que el Nàstic ha de sumar cinc victòries. En altres paraules, un ritme de triomfs d'un equip de la part alta.
L'equip, però, no se centra en fer números, sinó que ha establert la mentalitat de partit a partit. De fet, així ho va indicar Pablo Alfaro destacant que «primer Sabadell, quant passi ja mirarem Algeciras i després Torremolinos. Setmana a setmana, repte a repte, perquè pensar en el futur, en el que passarà d'aquí a quatre jornades no aporta res».
Contra el líder
L'estrena d'Alfaro és contra el líder de la categoria, però més que temor és una motivació extra per als jugadors: «Des de sempre el Nàstic ha jugat millor quan ens enfrontem contra els equips de dalt», va recordar ÓScar Sanz. «Penso que és la millor forma de redimir-se i rentar la cara a l'equip», va cloure.