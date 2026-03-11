HOQUEI HERBA
El Tarragona Hockey, una família en creixement
El club va assolir al febrer el seu primer títol guanyant la Supercopa Munich+30 i a l'abril acollirà el Campionat català +30
L’hoquei herba s’està fent un forat a Tarragona. En una demarcació on l’esport sobre patins regna, un petit reducte tarragoní s’obre pas. El Tarragona Hockey Club s’ha establert com una gran família en constant creixement que dona visibilitat a un esport que fa gairebé un segle ja es va jugar a la ciutat a través del club Gimnàstic.
Tot va néixer d’una idea a les xarxes. El que es va organitzar com un encontre per gaudir d’aquest esport al Parc Francolí va acabar sent una sessió amb 30 curiosos. Des d’aquella jornada el 2023, han passat tres anys de creixement i supervivència a tots els nivells: superant la burocràcia per establir-se com a club oficial i buscant una seu on poder créixer encara més. Aquesta l’han trobat a l’Institut Turó, on duen a terme els entrenaments tots els dilluns.
El seu esforç no ha passat desapercebut per a la Federació Catalana, que va reconèixer el Tarragona HC amb una placa commemorativa per haver recuperat l’hoquei herba a la província.
«Som una gran família i el més important és el rol social del club i els valors que transmet», va destacar una de les fundadores, Caterina Cimolai. «És un esport que promou el joc en equip, així com el respecte i la tolerància. A més, fa comunitat», va apuntar Cimolai. De fet, la clau que impulsa el Tarragona HC és més enllà d’entrenar i competir, així crear un vincle social entre els jugadors. Ara, la família és de 50 socis.
«Des de la creació no hem parat de créixer. Ara mateix comptem amb dos equips mixtos i un de joves, però a aquest ritme sabem que el pròxim any en podrem fer un de femení», va subratllar Cimolai. Tenir una seu i regularitat en els entrenaments és un punt important per a tot club, però també és la competició i el Tarragona HC va començar amb bon peu.
El passat mes d’octubre, el club va participar en la competició impulsada per la Federació Catalana d’Hoquei per a clubs de nova creació i que participen en una modalitat mixta. El Tarragona es va enfrontar contra el Girona HC i el Sitges HC, sortint victoriós en tots els partits.
Aquest mes de febrer, l’equip tarragoní va jugar a Terrassa la Supercopa Munich +30 contra el Girona HC. Allà van assolir el trofeu de campió després de guanyar per 8-4. «Va ser un partidàs, era el nostre primer any i vam jugar contra un equip de molt nivell», va destacar.
A l’horitzó està ara el Campionat de Catalunya, un torneig especial perquè serà a casa, al camp de l’Institut Turó aquest 26 d’abril. «És molt important per a nosaltres poder celebrar una competició allà on entrenem sempre. Serà tota una festa i tothom està convidat a venir», va animar Cimolai.
Continuar creixent
Des del club continuen treballant per fer créixer el club. Primer amb la intenció de buscar una seu més pròxima a la ciutat i que els habiliti més hores a la setmana per a més entrenaments. «Competir contra el futbol per aconseguir unes hores per entrenar és molt difícil», es va lamentar Cimolai. «A Barcelona hi ha clubs que aprofiten quan l’Ajuntament canvia la gespa artificial per utilitzar-la per entrenar, per a nosaltres és complicat», va apuntar.
De moment, el Tarragona Hockey Club continua la seva història cada dilluns amb el suport de l’sponsor BigMat Queralt. Tothom qui vulgui provar l’hoquei herba, ho pot fer posant-se en contacte amb el club a través del seu Instagram tarragonahockeyclub.