FUTBOL
Pablo Alfaro i Ferran Costa, cara a cara de Nàstic i Sabadell abans del derbi
Els tècnics dels dos equips es van reunir dimecres en la tradicional trobada
Pablo Alfaro i Ferran Costa es van posar cara a cara en el Nou Estadi Costa Daurada per encetar el derbi del divendres. El tècnic del Nàstic i el del Sabadell van compartir unes paraules, tant davant la premsa com en privat, per començar a escalfar un partit clau per als dos equips.
Les dinàmiques són oposades. El Sabadell aterrarà a Tarragona com el flamant líder de la categoria, un equip treballat i en dinàmica ascendent que buscarà un triomf que els consolidi encara més al més alt de la lliga. D'altra banda, Pablo Alfaro arrencarà la seva etapa amb poc temps per establir-se i des de les posicions de descens.
L'escenari, però, es preveu amb un gran ambient. Primer per als nastiquers que no fallaran per animar el seu equip i veure el seu nou tècnic i pel gran desplaçament que prepara el Sabadell.
«Arribem a un gran escenari, ens enfrontem contra un club amb moltíssima capacitat i ho fem amb el màxim respecte», va indicar Ferran Costa. Aquesta és la tercera vegada que l'entrenador arlequinat s'enfrontarà al Nàstic i també serà el tercer nou entrenador per a ell, perquè es va enfrontar a lliga contra Luis César i a la Copa Catalunya amb Cristóbal Parralo.
Amb tot, Costa va indicar que està preparat per la incertesa de preparar un partit contra un tècnic nou: «Hem de ser fidels al nostre estil i la nostra manera de fer. Fa 27 jornades que ho fem i, comptant amistosos i Copa, 40 partits treballant plegats», va sentenciar. La realitat mostra que la seva fórmula funciona.
Pablo Alfaro va ser directe en la seva intervenció per situar l'etiqueta de favorit al Sabadell: «Com diu el company Ferran, ens tenen 40 partits d'avantatge, jo només porto tres partits». «Els jugadors estan expectants, l'actitud és bona, però són entrenaments. Sobretot ens hem centrat en elevar l'esperit competitiu de l'equip», va indicar Alfaro de la seva feina les darreres jornades.
El primer problema a arreglar per a l'aragonès és l'estat mental de la plantilla. «He anat parlant una un per desbloquejar la situació». També va avisar que matisarà també sobre la gespa: «Estem fent el diagnòstic i prendrem les decisions adequades. N'hi ha alguna que no serà agradable, però si és en benefici de l'equip, es prendrà».