FUTBOL
Fer del Nàstic un equip competitiu i capaç de superar les adversitats, la tasca de Pablo Alfaro
El tècnic també haurà de recuperar l'essència del Nou Estadi, que ha deixat de ser un fortí
Pablo Alfaro ja està treballant intensament per recuperar el Nàstic de Tarragona. El tècnic va destacar que no ve a revolucionar res, però sí que té molts problemes a corregir en poc temps.
El dramatisme de la situació es podria veure reflectit a la classificació avui al vespre, perquè si el Murcia puntua contra el Marbella –el cuer– a casa, el Nàstic cauria en posicions de descens. A més, un mal resultat contra el líder podria deixar l'equip a quatre punts de la permanència. Queden onze jornades de competició i els grana necessiten cinc victòries per salvar-se. Almenys, així ho indiquen les classificacions en anys anteriors, que van deixar la permanència entre els 45 i 48 punts.
Sent directes, Pablo Alfaro es troba un equip moribund. Les sensacions en les darreres setmanes mostren múltiples debilitats que passen entre els bàsics d'un equip. A la plantilla li falta gen competitiu per deixar-se l'ànima per assolir la victòria, sigui protestant o imposant-se davant els rivals. També li falta personalitat per saber aixecar-se de les adversitats. Les darreres jornades sempre acabaven igual, amb un equip incapaç de remuntar un gol matiner del rival. Falta també intensitat, sobretot es va veure en la derrota per 4-1 contra l'Eldense en la línia defensiva, però extrapolable a la resta del camp. També falta futbol, capacitat tècnica, superar duels i recursos i idees per atacar al rival. Per damunt de tot això, cal recuperar l'essència del Nou Estadi, un fortí en anys anteriors i, aquest curs, ja s'han vist 6 derrotes.
Què esperar
L'estil de Pablo Alfaro que ha mostrat en els seus equips és d'un conjunt ordenat i compacte al darrere. L'aragonès vol que els seus equips siguin sòlids defensivament i que concedeixin poc, una tasca pendent per als grana. Al mateix temps, els seus equips aposten pel joc directe i s'entretenen ben poc al mig del camp. En definitiva, els seus equips són més seriosos i competitius que vistosos, tot just el que necessita el Nàstic en aquest moment.