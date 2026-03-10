FUTBOL
El primer dia de Pablo Alfaro al Nàstic: «Comptem amb tots, però qui no rema, pesa»
Alfaro va agafar les regnes per modelar en temps rècord un equip preparat per lluitar i competir al fang i salvar la categoria
Pablo Alfaro ja modela el seu Nàstic de Tarragona. Ahir va completar una jornada exprés. Diumenge de negociacions, dilluns al matí arribada a la ciutat i presentació i, a la tarda, primer entrenament. Ell mateix ho va afirmar «no hi ha temps per perdre». En gran part perquè hi ha molt a millorar i poc marge pel primer partit de divendres i 11 jornades per acabar la lliga. Més que a nivell esportiu, l’entrada d’Alfaro sacseja l’equip a nivell competitiu i de caràcter. Ell en té, i de sobres: ho va demostrar com a jugador. Ara obre els braços a tots els jugadors, però també va enviar un missatge als navegants: «Comptem amb tots, però qui no rema, pesa».
Ja és el tercer entrenador del curs, una maniobra més desesperada per estabilitzar un projecte que està en caiguda lliure. Alfaro va aterrar ahir desintoxicat. Aire fresc, idees noves i motivació extra que ha d’injectar directament a un equip moribund.
«Vinc al Nàstic perquè és un club de prestigi i soc conscient que la situació no és còmoda», va apuntar durant la seva presentació. Una mirada externa ajuda a mirar més enllà del pessimisme que ha impregnat un projecte fallit. Alfaro va ser clar: «No hi ha temps per perdre, ens queden tres mesos per revertir la situació». Però també va destacar una realitat que els darrers resultats han fet oblidar: «Crec que hi ha club i prou plantilla per estar millor».
El primer entrenament d’ahir va ser una presa de contacte. Primer va ser portes endins, en una xerrada en la qual van ser presents el president executiu Lluís Fàbregas i el secretari tècnic Sergi Parés. Posteriorment, sobre el verd de l’Annex. Alfaro va reunir a tots els jugadors per fer el seu primer diagnòstic. Llicenciat en Medicina, el doctor Alfaro va destacar que «no arribo a fer cap revolució. Vinc a matissar i donar el tractament futbolístic oportú amb els jugadors que hi ha». El de Zaragoza sap que primer necessita fer del Nàstic un equip guerrer i capaç de lluitar al fang per salvar la categoria.
LA PROMESA
Aquesta energia es va poder veure en el primer entrenament. Va dirigir la primera xerrada, va tenir la pròpia amb Pedro Alcalá que, amb David Alba i Sergio Camus, no van entrenar per molèsties físiques. La primera part de l’entrenament la va observar des de la distància deixant el timó al preparador físic Jordi Abella. Posteriorment, va mostrar el seu nervi dirigint els exercicis amb la voluntat i determinació que ja va mostrar com a futbolista.
Conscient de la situació
Alfaro es troba a un Nàstic en situació crítica. De fet, si el Murcia puntua dimecres contra el Marbella situarà l’equip grana per primera vegada al curs en posicions de descens. Per poder aixecar la situació, el tècnic va apuntar que «primer toca ser conscient de la nostra realitat a nivell esportiu i del que som ara mateix. A partir d’aquí, treball i créixer per millorar totes les coses bones que hi havia i s’han perdut».
L’aragonès va subratllar que durant la setmana es reunirà un a un amb tots els jugadors. «Tots tindran el seu lloc, però han de demostrar que volen sumar». Va ser més clar: «Si la gent no està per la feina, els que manen seran els primers que ho sabran. Comptem amb tots, però qui no rema, pesa, i estem tots al mateix vaixell». El primer en tenir el primer tast d’Alfaro va ser Sergio Santos al final de l'entrenament. De fet, el lateral dret grana és l’únic al planter que va coincidir amb Alfaro, va ser en l’etapa al Real Murcia i la seva relació no va arribar a bon port, perquè Santos no va acabar la temporada amb ell.
A nivell d’objectiu, Alfaro es va encomanar al mètode Cholo Simeone. «Sabadell i Sabadell, res més». «No puc prometre res, només parlar poc i treballar molt».
DIAGNòSTIC
Alfaro té una setmana exigent. Ell, de la mà del segon entrenador Iago Martínez tenen quatre sessions per preparar la seva estrena contra el Sabadell, el líder de la categoria. El conjunt arlequinat arriba amb dinàmica guanyadora i ganes de fer festa al Nou Estadi i el Nàstic ha de saber respondre amb caràcter.
L’entrenador confia en la seva matèria primera. «L’equip té jugadors amb un nivell molt més alt del que han demostrat últimament», va apuntar. A més, va tenir el diagnòstic clar: «És una situació futbolística que se soluciona centrant el focus en el camp, en els jugadors, en l’esquema, posicionament i competir. Només se surt d’aquí jugant al futbol».