FUTBOL
El Reus FC Reddis continua el seu Tourmalet contra l'Alcoyano
Els roig-i-negres volen un triomf abans de sumar dos desplaçaments consecutius a les Illes Balears
El Reus FC Reddis continua aquest diumenge el seu Tourmalet particular a l'Estadi Municipal. Després d'una visita difícil contra l'Atlètic Balears, els roig-i-negres tornen a casa a llepar-se les ferides contra un altre rival d'entitat: l'Alcoyano.
Els de Marc Carrasco buscaran una victòria davant els seus per continuar en la pugna en el play-off d'ascens i el rival és un dels acabats de descendir de Primera Federació que està en la mateixa pugna. D'aquesta manera, en aquest tram de lliga, tots els punts valen doble. Aquest és un duel doblement important perquè serà el darrer a casa en un temps. Els roig-i-negres tenen a l'horitzó dos partits consecutius a les Illes Balears contra el Poblense, el segon classificat, i l'Andratx, el setzè.
El d'aquest diumenge és un duel de quatre punts, perquè la victòria suposaria deixar enrere un rival directe i guanyar el gol average. De moment, els reusencs el tenen a favor després de la victòria per 0-1 a El Collao. També ho és per un Alcoyano que arriba al duel amb la màxima motivació. El conjunt alacantí va sumar el darrer cap de setmana la primera victòria de tot aquest 2026. Aquest triomf deixa els de Fran Alcoy a tres del Reus i amb el play-off en el punt de mira.
L'Alcoyano ha demostrat tota la temporada que és un equip guerrer més que talentós. Els de Fran Alcoy no són un conjunt que arribarà a l'Estadi Municipal a dominar al Reus, però sí que té les seves armes per competir a través duels individuals. Durant la competició s'han convertit en un equip rocós i difícil de batre. De fet, rarament els duels contra l'Alcoyano passen més enllà d'un gol per partit. En els 9 que s'han disputat aquest 2026, cinc han acabat amb empat a zero i el resultat més exagerat va ser la victòria de l'Olot per 0-2. La defensa fèrria sosté l'equip, l'Alcoyano aprofitarà la pilota aturada i el joc directe per fer mal al Reus i tractar d'emportar-se els tres punts del Municipal. A més, a l'hivern es van reforçar a la porteria amb la incorporació d'Unai Marino, un jugador que fa uns mesos competia a Primera Federació amb l'Unionistas.
Moviments obligats
Marc Carrasco haurà de sacsejar obligatòriament l'onze de cara a aquest diumenge. El tècnic roig-i-negre va perdre per sanció al capità Xavi Jaime i també al defensor Pol Fernández Morales. D'aquesta manera, jugadors com Raúl Melo i Pol Fernández Morales s'obren el camí per incorporar-se al costat de Recasens i Alarcón. Qui també estarà a disposició és Xavi Molina. El de la Canonja va tornar contra l'Atlètic Balears després de mesos lesionat i podrà afegir-se a la rotació si Carrasco ho veu oportú.
El Reus buscarà una nova victòria davant dels seus aficionats, un triomf per sumar confiança en una recta final exigent i amb el somni del play-off a l'horitzó.