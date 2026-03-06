FUTBOL
El Nàstic, amb necessitats de punts contra el millor local de la categoria
L’Eldense arriba tocat amb dues derrotes consecutives, la darrera dimecres en un duel ajornat
El Nàstic de Tarragona afronta un cap de setmana d’urgències. Els grana necessiten sumar perquè caure en posicions de descens és un risc cada vegada més real. La derrota contra l’Antequera va ser un cop dur i, ara, toca aixecar-se al camp de l’Eldense, el millor local de la categoria.
L’equip va estar en aquesta mateixa situació fa un parell de setmanes. Llavors, els grana es van convertir en els primers en vèncer al camp de l’Atlético Madrileño. Ara, al davant hi ha un Eldense que arriba tocat al partit després de sumar dues derrotes consecutives, la darrera va ser aquest dimecres.
La setmana passada, l’Eldense va caure derrotat contra l’Hércules a l’últim minut en un partit que va igualar en el temps de descompte. Aquesta ensopegada es va sumar a la del darrer dimecres. Llavors, els alacantins van recuperar el partit ajornat contra el Villarreal B i van caure per 2-0. Dues derrotes consecutives i un empat a casa anterior deixen l’equip en bona posició a la classificació, però tocat.
L’equip alacantí no té res a veure respecte al que es va trobar el Nàstic al Nou Estadi el setembre. Llavors, els grana van guanyar per 3-0 en un duel inversemblant en el qual el talent individual va protagonitzar una golejada que no va reflectir el joc sobre la gespa. Ara, amb Claudio Barragán a la banqueta des de fa 18 partits, l’Eldense s’ha convertit en un dels equips més poderosos del grup, escalant fins a la quarta posició.
Els seus referents continuen sents dues velles guàrdies. Dioni i Fidel són els pitxitxis amb set gols cadascú. Fidel, amb una carrera contrastada a Primera i Segona Divisió, manté el seu nivell als 36 anys assolint també 5 assistències. El Nàstic ha patit al davanter des de la seva etapa a l’Atlètic Balears i també al Málaga –va marcar el primer gol de la funesta final d’aquell 22 de juny–. Com a curiositat, entre les files del conjunt alacantí també hi ha un altre protagonista d’aquell Málaga, el migcampista Manu Molina.
L’atac el reforça un exgrana, Hamza Bellari, que és un jugador recurrent com a revulsiu que aporta qualitat en els duels individuals. En defensa, destaca el neerlandès Floris Smand que ajuda a enfortir una línia sòlida en els duels aeris. Amb tot, com passava amb l’Atlético Madrileño, la debilitat de la línia és en els forats a l’esquena dels defensors, que es poden castigar a través de transicions.
Mirant cap a baix
El Nàstic de Tarragona disputarà el duel amb un ull posat al Juventud Torremolinos. Els malaguenys reben a casa a l’Alcorcón i, segons com els donin els resultats, podrien sortir del pou del descens en detriment del conjunt grana. El duel contra l’Eldense és clau, però també per a la banqueta. La derrota contra l’Antequera va ser molt dura tant per a l’equip, com per als aficionats i, en especial, per a Cristóbal Parralo. Un altre mal resultat consecutiu podria acabar condemnant al tècnic per buscar un nou revulsiu per evitar el final més dramàtic.