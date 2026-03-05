FUTBOL
Sergio Santos: «En el futbol un dia ets el millor i l'altre el pitjor. Jo m'he centrat en treballar»
El lateral del Nàstic de Tarragona ha parlat a Diari Més sobre la polèmica jugada del duel contra l'Antequera en la qual va ser protagonista, del seu rendiment i també de com va viure un gener convuls on va estar a un pas d'abandonar el club
Com està després de la derrota contra l’Antequera?
«Com a equip estem dolguts per no assolir els resultats que volem a casa. El Nou Estadi hauria de ser un fortí, però no ho estem aconseguint. El nostre mirall per aquest cap de setmana ha de ser el partit contra l’Atlético Madrileño. Volem tornar a tenir aquell nivell i emportar-nos els tres punts».
Què creu que va canviar d’aquell Nàstic al del passat diumenge?
«Crec que no canvia gaire. Allà vam fer un gran partit i, diumenge, estàvem fent un bon partit fins que ens anul·len el gol i ens marquen. Érem contundents, teníem la pilota i creàvem ocasions. Des del meu punt de vista, el gol anul·lat va ser una mica el detonant del que va acabar sent el partit».
Creu que hauria d’haver pujat al marcador?
«Sí. Segons la meva opinió, anul·lar-lo és una injustícia. L’excompany meu, Barbu, agafa a Juanda i fa que caigui a terra. Juanda en cap moment intervé en la jugada ni tapa la trajectòria de la pilota. Fora de joc no es pot xiular mai, perquè llavors l’àrbitre hauria de xiular el penal anterior. Penso que la jugada va marcar el partit».
L’àrbitre us dona alguna explicació?
«Cap. Només va dir a Ander Zoilo que, si volíem revisar alguna altra jugada a banda del gol, ho demanéssim. Va ser l’única explicació».
LA JUGADA POLèMICA
A aquest Nàstic li costa reaccionar davant les adversitats?
«No estic d’acord en el fet que ens costi reaccionar. Contra l’Atlético Madrileño vam aconseguir remuntar. El que és una realitat és que quan un equip comença perdent, és molt complicat tirar endavant i fer les coses bé».
Acumula tres titularitats en tres partits. Fa un mes semblava impensable perquè era un candidat a abandonar l’equip.
«Al Nadal vaig arribar a un acord amb el club per abandonar l’equip. El futbol té aquests moments, un dia ets el millor i, al següent, el pitjor. Un dia ets fora i després et quedes. Jo només m’he concentrat en entrenar i treballar com ningú. No he posat mai una mala cara al club».
Ha aprofitat l’oportunitat.
«El futbol és així. Esperava la meva oportunitat i treballava per aconseguir-la. Quan em va arribar, vaig sortir al camp amb tot per demostrar la meva vàlua extreure la meva millor versió».
Aquesta temporada, la defensa està en el punt de mira.
«És normal. El defensa sempre és qui s’emporta les culpes i les esbroncades quan es reben els gols. És part de la nostra feina treballar amb aquesta pressió afegida».
MERCAT D'HIVERN
És un nou Sergio Santos respecte al del gener?
«Soc el de sempre; el meu potencial sempre ha estat allà. L’únic que cal és tenir la confiança necessària per poder-lo extreure. Ara mateix em sento content i amb confiança a nivell esportiu. Espero que això es mantingui durant molt de temps».
Dissabte espera l’Eldense, el millor local del grup.
«L’hem d’afrontar com un partit més. Potser és un dels camps més difícils de la categoria, però estem treballant de valent per marxar dissabte amb una victòria».
El Nàstic només necessita encadenar alegries per poder aixecar el cap i guanyar confiança?
«Sí, necessitem victòries per agafar més confiança. Amb els triomfs tothom somriu i treballa millor. Guanyar dissabte és clau, pugem la barra de l’ànim al màxim i l’hem de convertir en un punt d’inflexió per poder enganxar-nos a la part alta de la taula i lluitar per l’objectiu del play-off».
Ha estat en equips que han lluitat per la permanència i equips amb pressió com el Real Murcia i el planter del Real Madrid. Ajuda en aquests moments?
«Sí. Tota la pressió que vingui de fora és motivació extra. Estem mentalitzats per fer bé la nostra feina, que és jugar a futbol i guanyar».