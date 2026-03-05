BÀSQUET
El CBT i el CB Valls afronten un mes de març clau per definir les seves ambicions
Els tarragonins volen assolir la millor posició de cara a un play-off que ja tenen a la butxaca i els vallencs volen posar la cirereta al curs classificant-se
«Fins a finals de febrer els que importa és l’evolució del joc. Els equips han de créixer per assolir la seva identitat, després, al març, comença la fase decisiva en la qual el bàsquet posarà els equips on correspon a la classificació». Aquestes van ser les paraules del tècnic del CBT Toni Larramona fa uns mesos en l’inici de la segona volta. Ara, el març ja ha arribat i tant el CB Tarragona com el CB Valls afronten un mes clau per definir les seves ambicions. Quatre jornades d’alta intensitat que culminaran en un derbi fulgurant el dissabte 28.
Els tarragonins, amb 17 victòries i 3 derrotes, ja tenen el seu bitllet en el play-off virtualment garantit, i afronten les quatre jornades per assolir la millor posició. Ara mateix, els blaus són segons i tenen en el punt de mira el Mollerussa, primer classificat amb una victòria mes. Dissabte, els de Larramona tornen al Serrallo per jugar contra el Ciutat d’Inca i, posteriorment, visitaran el Calvià, dos equips de la part baixa que no permeten ensopegades.
Els duels definitius arriben cap al final. El 21 de març els tarragonins reben el Mollerussa en un duel directe pel lideratge. En terres lleidatanes, els tarragonins van sortir victoriosos amb 9 punts de marge que poden decidir l’average. Finalment, el mes acaba amb el derbi al pavelló Joana Ballart, un encontre que sempre es juga com la més important de les finals.
Per al club tarragoní, estar en la pugna per l'ascens ja és un objectiu complert, aplanar el camí amb la primera posició –només té una eliminatòria abans de fases– seriosa a guinda.
D’altra banda, el Valls de Miki Larraz afronta el març amb il·lusió i poca pressió. Els vallencs ja tenen al sarró la permanència, l’objectiu del curs, ara, volen posar la cirereta en el pastís assolint el play-off. En bona part, el Valls s’ha guanyat aquesta nova fita gràcies a la ratxa signada aquest 2026, any en què només han encaixat una derrota.
Ara mateix, els de Larraz són sisens amb 11 victòries i només estan a un triomf de distància amb l’Igualada, quart classificat i darrera plaça de play-off. En aquesta lluita, però, també està el Castelldefels, el rival que els espera aquest cap de setmana. Una victòria diumenge faria el somni més real, però una derrota encara no descartaria res. El calendari, com la meta, és exigent. Els vallencs han de visitar la pista del tercer classificat i, a final de mes, tenen el premi del derbi
La dificultat afegida està al planter. Els de Miki Larraz han jugat gairebé tota la temporada sense interior i, ara, amb la lesió de David Acosta, tornen a haver de fer malabars. Sense pressió i carregats d’il·lusió, tant tarragonins com vallencs es preparen per completar un mes que pot definir la temporada per ambdós equips.