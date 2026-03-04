Diari Més

Sergio Santos, de candidat a marxar a indiscutible a l’onze del Nàstic

El madrileny s'ha apoderat de la titularitat a la banda dreta convertint-se en el més regular entre els defensors

El lateral dret del Nàstic de Tarragona, Sergio Santos durant un partit d'aquesta temporada al Nou Estadi.

El lateral dret del Nàstic de Tarragona, Sergio Santos durant un partit d'aquesta temporada al Nou Estadi.GERARD MARTÍ

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Cristóbal Parralo ha evidenciat en les darreres jornades que està disposat a jugar totes les cartes per sacsejar el Nàstic. Els retocs han arribat a totes les línies i el rumb de la temporada ha conduït l’equip cap a un escenari que fa poques setmanes semblava inimaginable. El lateral dret, ara, té un nou propietari: Sergio Santos.

El madrileny ha passat d’estar a la rampa de sortida a convertir-se en indiscutible. De fet és, amb Hugo Pérez, l’única peça que no ha canviat de la línia defensiva en els darrers tres partits. A més, ha sigut el defensor més regular pel que fa a rendiment, tot i que va patir de valent contra l’Antequera. Santos també va ser protagonista el passat diumenge en la jugada polèmica de la jornada. El lateral va estrenar-se amb un golàs que va acabar anul·lat per l’àrbitre després de passar pel videoarbitratge.

L’entrada de Sergio Santos com a peça clau a l’onze de Parralo suposa un autèntic gir de guió, sobretot tenint en compte el context. El lateral ha travessat diverses etapes d’irregularitat. A l’inici de temporada va assumir la titularitat al lateral dret, mentre Sergio Camus s’adaptava al perfil esquerre. Però l’errada contra l’Alcorcón, en l’últim minut i que va acabar donant la victòria als madrilenys davant el Nàstic, el va condemnar a l’ostracisme de la banqueta.

Sergio Santos ha estat el lateral dret escollit en els darrers tres partits

Amb Parralo, Santos va perdre protagonisme fins que va arribar el mercat d’hivern i es va convertir en un dels candidats a sortir del club. L’equip va veure en ell una opció factible per guanyar una fitxa sènior per incorporar un nou jugador i el va buscar sortida. Aquest era el discurs que es va mantenir a la secretaria tècnica fins i tot quan el mercat va tancar. De fet, Sergi Parés va apuntar que encara hi havia temps perquè abandonés el club perquè els mercats estrangers s’allargaven més enllà del 2 de febrer. Els dies van passar i Santos no va marxar.

Llavors, va tenir lloc un nou gir de guió. El club va anunciar la baixa de Sergio Camus per pubàlgia i va pujar al primer equip al jove Oriol Subirats. El del planter va brillar contra l’Alcorcón i va ser titular contra el Villarreal B. Amb tot, Santos va reaparèixer en la darrera mitja hora de partit i va oferir un rendiment que va convèncer a Parralo per guanyar-se la titularitat.

La temporada del Nàstic té temps per més girs en el guió, sobretot en una línia defensiva que no funciona i cada partit té canvis. Amb tot, Sergio Santos s’ha salvat de la crema en els darrers tres partits i és dels defensors menys assenyalats pel seu rendiment sobre la gespa.

