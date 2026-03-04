FUTBOL
Sergio Santos, de candidat a marxar a indiscutible a l’onze del Nàstic
El madrileny s'ha apoderat de la titularitat a la banda dreta convertint-se en el més regular entre els defensors
Cristóbal Parralo ha evidenciat en les darreres jornades que està disposat a jugar totes les cartes per sacsejar el Nàstic. Els retocs han arribat a totes les línies i el rumb de la temporada ha conduït l’equip cap a un escenari que fa poques setmanes semblava inimaginable. El lateral dret, ara, té un nou propietari: Sergio Santos.
El madrileny ha passat d’estar a la rampa de sortida a convertir-se en indiscutible. De fet és, amb Hugo Pérez, l’única peça que no ha canviat de la línia defensiva en els darrers tres partits. A més, ha sigut el defensor més regular pel que fa a rendiment, tot i que va patir de valent contra l’Antequera. Santos també va ser protagonista el passat diumenge en la jugada polèmica de la jornada. El lateral va estrenar-se amb un golàs que va acabar anul·lat per l’àrbitre després de passar pel videoarbitratge.
L’entrada de Sergio Santos com a peça clau a l’onze de Parralo suposa un autèntic gir de guió, sobretot tenint en compte el context. El lateral ha travessat diverses etapes d’irregularitat. A l’inici de temporada va assumir la titularitat al lateral dret, mentre Sergio Camus s’adaptava al perfil esquerre. Però l’errada contra l’Alcorcón, en l’últim minut i que va acabar donant la victòria als madrilenys davant el Nàstic, el va condemnar a l’ostracisme de la banqueta.
Amb Parralo, Santos va perdre protagonisme fins que va arribar el mercat d’hivern i es va convertir en un dels candidats a sortir del club. L’equip va veure en ell una opció factible per guanyar una fitxa sènior per incorporar un nou jugador i el va buscar sortida. Aquest era el discurs que es va mantenir a la secretaria tècnica fins i tot quan el mercat va tancar. De fet, Sergi Parés va apuntar que encara hi havia temps perquè abandonés el club perquè els mercats estrangers s’allargaven més enllà del 2 de febrer. Els dies van passar i Santos no va marxar.
Llavors, va tenir lloc un nou gir de guió. El club va anunciar la baixa de Sergio Camus per pubàlgia i va pujar al primer equip al jove Oriol Subirats. El del planter va brillar contra l’Alcorcón i va ser titular contra el Villarreal B. Amb tot, Santos va reaparèixer en la darrera mitja hora de partit i va oferir un rendiment que va convèncer a Parralo per guanyar-se la titularitat.
La temporada del Nàstic té temps per més girs en el guió, sobretot en una línia defensiva que no funciona i cada partit té canvis. Amb tot, Sergio Santos s’ha salvat de la crema en els darrers tres partits i és dels defensors menys assenyalats pel seu rendiment sobre la gespa.