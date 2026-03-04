HOQUEI PATINS
Joan Salvat, camí a completar la seva temporada més golejadora al Reus
El capità roig-i-negre és el pitxitxi de l'equip amb 18 gols a la lliga
El Reus Deportiu Brasilia ha alçat el cap les darreres setmanes amb victòries clau a la Champions i també a la lliga, que situen l’equip en una bona posició en la recta final de les dues competicions. En totes dues hi ha un protagonista destacat: Joan Salvat. El capità del Reus està vivint la seva temporada més golejadora des que milita a l’entitat roig-i-negra.
Des de la seva arribada al primer equip, el reusenc estava acostumat a ser el líder i l’encarregat d’una feina que sovint queda lluny dels focus: treball defensiu, control de zona, lluita i millora dels companys. Aquest curs ha decidit posar-se l’equip a l’esquena d’una manera diferent.
El darrer cap de setmana, Salvat va liderar la golejada contra el Sant Just per 1-4 amb un doblet. Dos dianes que situen el roig-i-negre amb un total de 18, tres més de les que va assolir durant tota la temporada passada. A la Champions, ja en porta 4, els mateixos que el curs anterior. A aquest ritme, tot apunta que superarà totes les xifres aconseguides en temporades anteriors. Ara té al punt de mira superar els 21 gols assolits el curs 2018-19. Salvat és un home de club, dels que no miren estadístiques ni se centren a lluir, sinó a millorar el conjunt.
L’equip, però, necessitava un referent en atac en un any en què Martí Casas ha fet un pas enrere en l’aspecte golejador. Salvat es va posar la granota de treball i ja és el pitxitxi de l’equip, i ho continuarà sent si fa falta per ajudar a classificar-se per a la final a 8 de la Champions i escalar tan amunt com sigui possible a la lliga.